Carlos Santana y Natalia Lafourcade hacen un llamado a la paz y la empatía con su canción “Hermano”

El guitarrista mexicano Carlos Santana unió fuerzas con su compatriota Natalia Lafourcade en su nueva colaboración “Hermano”, un poderoso himno que transmite un mensaje de empatía y reconciliación para la humanidad.

¿Quién escribió y produjo “Hermano”?

Escrita por Lafourcade y Edgar Barrera, quien también produjo la canción, “Hermano” es una reflexión profunda, sentida y vulnerable sobre el estado emocional y social del mundo actual.

¿Qué dijo Natalia Lafourcade?

“‘Hermano’ es una canción sobre una realidad sumamente difícil que enfrentamos como sociedad y como humanidad”, compartió Lafourcade.

“A veces, creo que hemos perdido de vista el sentido de la vida, la unidad y la fraternidad. Esta canción llega como un recordatorio de todos los vínculos que nos unen; vínculos que, en muchos sentidos, hemos olvidado”, agregó.

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“Con una letra que invita a la reflexión, la canción hace un llamado a la empatía, la paz, el amor y la fraternidad entre todas las personas, sin importar su origen. Asimismo, recuerda a los oyentes aquello que compartimos: nuestros sueños, nuestras familias, nuestra identidad, el orgullo por nuestras raíces y el planeta al que todos llamamos hogar: la Tierra”, dice un comunicado.

“Todos venimos de una misma madre: la Madre Tierra. Y, sin embargo, le hemos dado la espalda. También venimos de una madre que nos llevó en su vientre y, con demasiada frecuencia, terminamos apuntando con un arma a esa misma madre, a la mujer que nos dio la vida”, explicó Lafourcade sobre la letra.

“El arma se convierte en una representación de los valores que hemos perdido. Sus balas están hechas de miedo; de miedos irracionales que generan guerras, conflictos, injusticias y división en todo el mundo”, afirmó.

¿Y Santana?

La canción fusiona raíces folclóricas mexicanas, a través del son jarocho veracruzano, con la guitarra eléctrica de Santana.

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“Natalia Lafourcade posee un espíritu hermoso y una conexión profunda con el alma de la música”, señaló Santana.

“Hay una sinceridad suprema en su forma de expresarse que llega a lo más profundo del corazón. ‘Hermano’ trata sobre reconocer que todos somos uno, una sola luz, una sola familia, sin importar de dónde vengamos ni qué idioma hablemos. Es un recordatorio de que debemos elegir el amor frente al miedo, la unidad frente a la división y la compasión frente al juicio”, expresó.

¿Qué otras colaboraciones ha lanzado el guitarrista mexicano?

Esta nueva colaboración llegó dos meses después del video oficial de “Mi Gran Amor”, con Becky G.

“Hermano” y “Mi Gran Amor” se suman a “Velas”, junto a Carín León, y “Me Retiro” con Grupo Frontera.

Vea el video a continuación: