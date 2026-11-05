Luister La Voz presentó ‘Calle Pública’, una canción dedicada al desamor

Luister La Voz presenta ‘Calle Pública’, una canción dedicada al desamor, las falsas apariencias y las contradicciones que pueden surgir en una relación. El sencillo, que fue lanzado este 4 de noviembre, hace parte de ‘Tu Terapia Favorita’, su EP acústico.

La canción cuenta la historia de una decepción amorosa en la que una imagen construida alrededor de la humildad y la inocencia termina contrastando con las acciones de una persona. A través de reproches y verdades que aparecen después de una ruptura, Luister La Voz expone las contradicciones entre lo que alguien muestra y lo que realmente es.

“Tanto que dices tener humildad, pero eres pura vanidad”, canta el artista.

‘Calle Pública’ también retrata a alguien que aparentaba ser intocable y que, tras la decepción, termina perdiendo aquello que la hacía especial.

‘Calle Pública’ es la única canción inédita de ‘Tu Terapia Favorita’, un EP compuesto por cuatro temas: ‘Vulnerable’, ‘Calle Pública’, ‘Feliz Cumpleaños’ y ‘Ozono’.

Las otras tres canciones presentan nuevas versiones acústicas de temas previamente lanzados por el artista, este sencillo introduce una historia nueva dentro del proyecto.

El lanzamiento comenzó el pasado 1 de noviembre con ‘Vulnerable’ y continuará con ‘Calle Pública’, el 4 de noviembre; ‘Ozono’, el 8 de noviembre, y ‘Feliz Cumpleaños’, el 12 de noviembre.

Luister La Voz, del Caribe

Nacido en Cartagena de Indias, Luister La Voz ha desarrollado una propuesta musical que combina la esencia de la champeta y los sonidos del Caribe colombiano con expresiones de la música urbana.

En su recorrido reciente se destaca su colaboración con Manuel Turizo en ‘Vulnerable’, canción que alcanzó el top 10 del Billboard Colombia Hot 100. Además, el artista recibió su primera nominación a los HEAT Latin Music Awards, en la categoría Mejor Artista Región Andina.