Cynthia Erivo de “Wicked” interpretará a la madre de Tupac en la próxima película sobre Snoop Dogg

La actriz y cantante inglesa Cynthia Erivo se ha unido al reparto de la próxima película biográfica sobre Snoop Dogg, en la que interpretará a Afeni Shakur, la madre de Tupac.

¿Cómo se describe “Snoop”?

Jonathan Daviss encabeza el elenco de “Snoop”, película descrita como la “biografía definitiva del magnate del entretenimiento e ícono” Snoop Dogg.

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¿A qué elenco se suma Erivo?

Erivo se suma a un reparto estelar que también incluye a Myles Bullock Be, como Dr. Dre; Lauren London, como Beverly Tate, la madre de Snoop; Camron Jones, como Tupac Shakur y Shante Broadus, como la esposa de Snoop.

¿Quién era la madre de Tupac?

Afeni Shakur fue una destacada integrante de las Panteras Negras.

Nacida en Carolina del Norte en 1947 con el nombre de Alice Faye Williams, se trasladó al Bronx con su madre a los 11 años.

Se unió a los Panteras Negras tras escuchar a Bobby Seale en 1968 y, poco después, contrajo matrimonio con Lumumba Shakur, también miembro de la organización.

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¿Quién dirige la película?

Craig Brewer, conocido por la nueva versión de “Footloose” y “Un príncipe en Nueva York 2″, dirige “Snoop” y reescribió el guion original de Joe Robert Cole, coescritor de “Pantera Negra” y “Pantera Negra: Wakanda por siempre”.

¿Quién es su productor?

Snoop Dogg ejerció como productor del proyecto, que incluirá música de su extenso catálogo.

¿Cuándo llegará a los cines?

“Snoop” llegará a los cines el 6 de agosto de 2027.