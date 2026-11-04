Carlos Vives es incluido por Forbes España entre los 50 referentes iberoamericanos

Carlos Vives continúa sumando reconocimientos a su carrera internacional. El artista colombiano fue incluido en la lista “Los 50 referentes iberoamericanos que están transformando España”, publicada por Forbes España este 4 de noviembre de 2026, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid.

La selección reúne a líderes empresariales, figuras institucionales y artistas de Iberoamérica que cuentan con una presencia destacada en España y que contribuyen a transformar diferentes sectores. Esta es la primera lista de Forbes España dedicada a la región y, junto a Vives, también aparece la cantante colombiana Shakira.

Además de ser uno de los integrantes de la selección, Carlos Vives forma parte del Consejo Asesor de doce miembros que participó en la creación del listado. Este grupo fue conformado por Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, e incluye personalidades como María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Juan Luis Cebrián, académico de la Real Academia Española y fundador del diario El País.

Forbes destaca el aporte de Carlos Vives a la música colombiana

En el perfil dedicado al cantante, Forbes España lo presenta como un “pionero de un nuevo sonido hispanoamericano”, resaltando su papel en la transformación de la música colombiana y en la expansión del vallenato hacia escenarios internacionales.

La publicación destaca que Vives fue uno de los artistas que abrió el camino para combinar los sonidos tradicionales del país con propuestas musicales modernas, llevando las raíces colombianas a públicos de diferentes partes del mundo.

Su trayectoria también está respaldada por importantes cifras y reconocimientos. Según el perfil publicado por la revista, el artista ha vendido más de 20 millones de álbumes, suma 10.000 millones de reproducciones y cuenta con dos premios Grammy y 19 Latin Grammy.

En 2024, Carlos Vives recibió el reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a su trayectoria y a sus contribuciones a la música latina.

Forbes también resalta su papel como embajador de la cultura colombiana, al promover las tradiciones, los sonidos y la identidad del país a través de su trabajo artístico.

Universo Vives: música, cultura y proyectos empresariales

La apuesta de Carlos Vives por la cultura colombiana no se limita a sus canciones. Durante su trayectoria, el artista ha desarrollado diferentes iniciativas que hacen parte de su proyecto denominado Universo Vives, un conjunto de negocios y propuestas culturales que buscan preservar y proyectar la identidad del país.

Entre sus proyectos se encuentra Cumbia House, un espacio dedicado a la música en vivo, el teatro y la gastronomía; Gaira Música Local, un sello independiente que también funciona como plataforma para nuevos talentos; y Río Grande, una escuela y productora de experiencias que conecta a niños y jóvenes con las músicas de Colombia y el mundo.

También hacen parte de este universo Tras La Perla, iniciativa enfocada en el desarrollo de Santa Marta y el Caribe, y La Torre de Lata, un centro creativo que integra estudios de grabación, producción musical y creación audiovisual.

Este conjunto de iniciativas está liderado por Claudia Elena Vásquez, gerente general del Universo Vives, y refleja la intención del artista de ampliar el alcance de su trabajo más allá de los escenarios.

Carlos Vives mantiene su vínculo musical con España

El vínculo del cantante colombiano con España también se refleja en sus recientes colaboraciones musicales. Una de ellas es la nueva versión del clásico “Sombra Perdida”, grabada en parte en Sevilla junto a Niña Pastori y Josemi Carmona.

La canción hace parte de su producción El último disco, Vol. 1, álbum que competirá por el Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato el próximo 12 de noviembre, en Las Vegas.

Asimismo, Carlos Vives tiene confirmada su participación en Los 40 Music Awards, evento que se realizará en Barcelona el 20 de noviembre.

El Tour Al Sol continúa por diferentes países

Mientras suma reconocimientos, el artista sigue recorriendo escenarios internacionales con su gira Tour Al Sol.

Entre las próximas fechas anunciadas se encuentra su presentación en Lima, Perú, el 7 de noviembre. Posteriormente, llegará a Pamplona, España, el 3 de diciembre, para celebrar el Día de Navarra.

La agenda también contempla conciertos el 13 de diciembre en Plato, Magdalena; el 19 de diciembre en Iztapalapa, México; y una presentación el 31 de diciembre en Cartagena, Colombia, con la que cerrará el año.

El recorrido del Tour Al Sol continuará durante 2027, con nuevas fechas previstas a partir de abril.

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Con su inclusión en la lista de Forbes España, Carlos Vives reafirma su presencia en la escena internacional y el alcance de una carrera que ha llevado la música y la cultura colombiana a diferentes públicos alrededor del mundo.