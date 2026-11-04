C. Tangana regresó con su nuevo sencillo “Milko Freestyle”, su primera canción en más de tres años

El rapero español C. Tangana regresó este martes a sus raíces con su nuevo sencillo “Milko Freestyle”.

¿Qué es “Milko Freestyle”?

Es un tema de rap crudo, íntimo y sin filtros, escrito por Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana, y producido por KevD y Jambo, este último reconocido por su trabajo con artistas como Future, Kanye West, Quavo y Kodak Black.

“Milko Freestyle” funciona como una confesión personal de C. Tangana, quien reflexiona sobre su vida y los cambios decisivos que ha experimentado en los últimos años.

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¿Sobre qué habla?

Desde el éxito arrollador de su álbum “El Madrileño” hasta su paternidad y el fallecimiento de su amigo cercano y colaborador Milkman, “Milko Freestyle” explora el paso del tiempo, la muerte, la amistad y la responsabilidad que siente hacia su propio legado.

¿Cuántos años cumple “El Madrileño”?

“El Madrileño”, que celebra ahora su quinto aniversario, consolidó a C. Tangana como una de las figuras más destacadas de la escena musical española.

¿A qué se dedicó después del álbum?

Tras el lanzamiento de “El Madrileño” y una gira mundial con entradas agotadas, Tangana se alejó del estudio durante un largo periodo para centrarse en el trabajo detrás de la cámara, dirigiendo un documental sobre el joven guitarrista flamenco Yerai Cortés, “La guiatarra flamenca de Yerai Cortés”, un proyecto que le valió dos premios Goya.

¿A qué orígenes volvió C. Tangana?

Ahora, con el lanzamiento sorpresa de “Milko Freestyle”, Tangana vuelve a sus orígenes en el rap.

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¿Qué se puede ver en el video de la canción?

El videoclip sitúa a C. Tangana y a su familia en el centro, ofreciendo una ventana a su nueva vida y a la aparente dualidad entre su faceta como estrella del rap y su vida como hombre de familia.

¿Con quién se reencuentra en esta canción?

“Milko Freestyle” coincide, además, con el esperado reencuentro de Agorazein, el colectivo de rap a través del cual muchos descubrieron a Tangana por primera vez.

¿Cuándo se presentará de nuevo con Agorazein?

Agorazein ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid ante más de 50.000 seguidores, a partir del 15 de noviembre, que marcarán sus primeras presentaciones en 10 años.

Vea el video a continuación: