Atentado con explosivos contra el peaje de Mediacanoa, en la vía Cali - Buga

Valle del Cauca

Un artefacto explosivo fue lanzado contra el peaje de Mediacanoa, en la vía Cali - Buga, durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. El ataque dejó daños materiales en la infraestructura de esta estación de recaudo, ubicada en jurisdicción del municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, en sentido Mediacanoa - Yumbo, habrían lanzado el artefacto contra las instalaciones del peaje y posteriormente escapado.

La detonación afectó la estructura superior de dos carriles, uno de ellos, el cielo raso del carril destinado al tránsito de motocicletas. Las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas.

Tras el hecho se reportaron restricciones en la circulación por el peaje, debido a las afectaciones en la infraestructura. Sin embargo, la movilidad ya fue restablecida y el tránsito fluye con normalidad. Unidades de la Policía permanecen en el sitio.

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Las autoridades adelantan las investigaciones identificar a los responsables y determinar que artefacto fue utilizado para el ataque. La Policía habilitó las líneas 123 y 107 antiterrorista para recibir información que permita esclarecer lo ocurrido.