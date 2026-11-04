Hallan marihuana en camión abandonado en Cali tras descartar presencia de explosivos

Cali, Valle del Cauca

Un camión abandonado en plena autopista Simón Bolívar, en el oriente de Cali, terminó bajo inspección de unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana. Tras la verificación con apoyo de un guía canino, las autoridades descartaron la presencia de explosivos, pero encontraron marihuana en el interior del vehículo.

El procedimiento se desarrolló sobre la calle 36 con carrera 43, luego de que, según información preliminar, una patrulla le hiciera la señal de pare al conductor del camión. El hombre descendió del automotor y lo dejó abandonado, situación que obligó a activar el protocolo de seguridad.

Aunque el riesgo de una explosión fue descartado, la vía permaneció cerrada mientras las autoridades adelantaban el retiro del camión y de la sustancia estupefaciente.

En otro hecho, registrado durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja habrían lanzado un artefacto contra las instalaciones del peaje de Mediacanoa, en la vía entre Mediacanoa y Yumbo, y posteriormente escapado.

El ataque ocasionó daños materiales en el carril destinado al paso de motocicletas. La movilidad ya fue restablecida y la Policía adelanta las investigaciones para identificar a los responsables.