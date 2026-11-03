Barranquilla recibirá al Consejo de la CONMEBOL y a los líderes del fútbol sudamericano

Barranquilla se prepara para recibir al Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), integrado por los presidentes de las asociaciones de fútbol del continente. Así lo anunció el alcalde Alejandro Char, tras una visita del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, a las obras del Supermetro.

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Durante el recorrido, en el que también participó el empresario Christian Daes, se conocieron los avances de la transformación del escenario deportivo, que busca ofrecer una infraestructura a la altura de las exigencias del fútbol internacional.

A través de sus redes sociales, Char destacó la confianza que Ramón Jesurun ha depositado en Barranquilla y resaltó el trabajo que se adelanta para modernizar los escenarios deportivos de la ciudad. Asimismo, agradeció a Daes por acompañar este proyecto.

El encuentro será el 20 de noviembre

El mandatario señaló que la visita del Consejo de la CONMEBOL representa una nueva oportunidad para mostrar los avances de Barranquilla ante los principales dirigentes del fútbol sudamericano. Los miembros del órgano rector estarán en la ciudad el 20 de noviembre, un día antes de la final de la Sudaméricana.

Con este encuentro, la capital del Atlántico busca fortalecer su posicionamiento como sede de grandes acontecimientos deportivos internacionales y demostrar su capacidad para recibir al fútbol continental.