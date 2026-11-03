Nelson Cubides Salazar asumió nuevamente como concejal de Bogotá
Asumió la curul en reemplazo de Marco Acosta, quien fue designado en el Fondo Nacional del Ahorro.
El concejal conservador había dejado temporalmente su puesto en el cabildo distrital para aspirar a la Cámara de Representantes.
Con su reincorporación al cabildo distrital, Cubides Salazar se suma nuevamente a los debates y decisiones sobre el presente y el futuro de Bogotá, con el propósito de aportar a la construcción de soluciones frente a los principales desafíos de la ciudad y fortalecer el ejercicio de representación de los ciudadanos.
En esta nueva etapa, Cubides Salazar centrará su trabajo en cuatro postulados: la protección de los entornos escolares y la calidad de la educación; el acceso a la educación superior; la recuperación de la autoridad y el orden en la ciudad; y la consolidación de un proyecto político capaz de enfrentar una eventual candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá.
El cabildante cuenta con una larga experiencia y trayectoria en el sector público, amplios y sólidos conocimientos en el sector educativo y de política distrital, ha impulsado iniciativas relacionadas con el acceso a la educación superior, el liderazgo juvenil y la inclusión en todos los sectores.
El cabildo distrital recupera uno de los concejales con más proyección, experiencia y conocimiento real de los problemas que aquejan a la ciudad, pero, sobre todo un ciudadano que cuenta amplia trayectoria vinculada al sector público, la educación y la administración.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....