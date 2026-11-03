Nelson Cubides Salazar asumió nuevamente como concejal de Bogotá

El concejal conservador había dejado temporalmente su puesto en el cabildo distrital para aspirar a la Cámara de Representantes.

Con su reincorporación al cabildo distrital, Cubides Salazar se suma nuevamente a los debates y decisiones sobre el presente y el futuro de Bogotá, con el propósito de aportar a la construcción de soluciones frente a los principales desafíos de la ciudad y fortalecer el ejercicio de representación de los ciudadanos.

En esta nueva etapa, Cubides Salazar centrará su trabajo en cuatro postulados: la protección de los entornos escolares y la calidad de la educación; el acceso a la educación superior; la recuperación de la autoridad y el orden en la ciudad; y la consolidación de un proyecto político capaz de enfrentar una eventual candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá.

El cabildante cuenta con una larga experiencia y trayectoria en el sector público, amplios y sólidos conocimientos en el sector educativo y de política distrital, ha impulsado iniciativas relacionadas con el acceso a la educación superior, el liderazgo juvenil y la inclusión en todos los sectores.

El cabildo distrital recupera uno de los concejales con más proyección, experiencia y conocimiento real de los problemas que aquejan a la ciudad, pero, sobre todo un ciudadano que cuenta amplia trayectoria vinculada al sector público, la educación y la administración.