Colombia

Este jueves 26 de noviembre, Bogotá realizará una feria de empleo exclusiva para mujeres, con cerca de 1.000 oportunidades laborales disponibles. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca promover el acceso al trabajo formal y fortalecer la autonomía económica femenina.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de Las Américas No. 62-84.

En total, participarán 25 empresas de diferentes sectores económicos, entre ellos comercio, servicios, producción, alimentos, salud y administración.

¿Qué vacantes estarán disponibles?

Entre los perfiles laborales que se destacan en esta convocatoria se encuentran:

Líder de control interno para el sector salud.

Jefa de contratación y jefa de enfermería.

Auxiliar de enfermería y auxiliar de farmacia.

Administradora de tienda.

Asesora comercial y asesora de soluciones financieras.

Auxiliar administrativa y auxiliar de bodega.

Operaria de producción.

Coordinadora de operaciones.

Requisitos para participar

Las mujeres interesadas en acceder a estas oportunidades deben asistir con su hoja de vida actualizada y documento de identidad. La participación en la feria es gratuita.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó la importancia de generar oportunidades laborales como una herramienta para fortalecer la independencia de las mujeres.

“Hablar de la eliminación de las violencias contra las mujeres también implica hablar de su autonomía económica. Una mujer que tiene acceso a un empleo digno, que genera sus propios ingresos y que puede desarrollar sus capacidades cuenta con más herramientas para tomar decisiones libres sobre su vida y construir un proyecto propio”.

La entidad también invitó a las ciudadanas a unirse al canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, donde se publica información sobre nuevas vacantes, ferias laborales y servicios de intermediación para quienes buscan trabajo en la ciudad.