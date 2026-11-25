Entre 2024 y 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, reportó la detección de 9.832 casos positivos de robo de agua, tras adelantar más de 31.000 inspecciones técnicas en la ciudad y municipios vecinos.

Como resultado de los operativos, la entidad ha interpuesto más de 1.052 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos a quienes estarían detrás de la manipulación de redes, alteración de medidores o instalación de conexiones clandestinas.

Gracias a ese trabajo se gestionaron 15 millones de metros cúbicos de agua que no estaban siendo facturados por dichas irregularidades en el sistema, de ese total, 7,4 millones fueron recuperados directamente por gestión comercial; este volumen de agua equivale al consumo mensual de más de 900.000 familias de estrato 3 en Bogotá.

Las zonas con mayor número de fraudes

La mayor concentración de conexiones ilegales y manipulación de contadores se presenta en Engativá con el 11,42% de los casos detectados, seguida de Kennedy con el 10,53%, Soacha con el 10,42% y Bosa con el 7,27%.

En cuanto al tipo de usuarios, el 68 % de los fraudes corresponden al sector residencial. Sin embargo, el mayor impacto en el volumen de agua perdida se concentra en el sector industrial con un 21 % y el sector comercial con un 11 %, donde las autoridades han hallado derivaciones clandestinas principalmente en obras de construcción, lavaderos de vehículos, gastrobares y moteles.

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, hicieron un llamado a denunciar cualquier caso de hurto de agua o aprovechamiento ilícito de contadores y acometidas a través de la línea 116. Las denuncias serán recibidas de manera anónima.