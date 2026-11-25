Colombia

Dos incendios en viviendas se registraron durante la tarde de este martes 24 de noviembre en Bogotá, lo que obligó a la intervención de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos. Una persona resultó afectada por inhalación de humo en una de las emergencias.

Incendio en un apartamento de Salitre

El primer caso fue reportado en un apartamento del conjunto residencial Las Casas del Salitre, etapa 1, ubicado en inmediaciones de la carrera 68A con calle 22A.

Hasta el lugar llegaron unidades de la estación de Bomberos de Puente Aranda para atender la emergencia y controlar las llamas. Según información entregada por vecinos del sector, habría animales encerrados dentro del inmueble, por lo que manifestaron su preocupación por su estado. En este incidente no se reportaron personas lesionadas.

Incendio en una vivienda del sur de Bogotá

La segunda emergencia ocurrió en el primer nivel de una vivienda ubicada en la carrera 2B con calle 92B Sur. Bomberos de la estación Marichuela lograron controlar el incendio.

En este caso, una persona resultó afectada por inhalación de humo. Al sitio también acudió personal de la Secretaría Distrital de Salud para atender la situación.

Las autoridades atendieron ambas emergencias. Se espera conocer más información sobre las causas de los incendios y, en el caso de Salitre, el estado de los animales que presuntamente se encontraban dentro del apartamento.