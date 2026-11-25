La Contraloría de Bogotá profirió imputación de responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por más de $1.322 millones en el Fondo de Desarrollo Local de Usme, tras evidenciar un detrimento patrimonial asociado al contrato para la construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local, ubicada al sur de Bogotá.

El organismo de control estableció que se efectuaron mayores valores y reconocimientos económicos sin suficiente soporte contractual, técnico o financiero.

Entre los rubros cuestionados figuran pagos en la actualización de estudios y diseños de consultoría y en el servicio de seguridad y vigilancia, así como dobles reconocimientos por localización, replanteo, manuales de operación y alquiler de andamios.

Así mismo, se advirtieron desviaciones en los precios unitarios de sistemas de seguridad y el reconocimiento injustificado de cuadrillas de mano de obra.

“A través de esta actuación, no solo buscamos el retorno de estos recursos públicos al Distrito, sino promover que la contratación de obras en Bogotá se desarrolle bajo criterios de adecuada planeación y control”, dijo Gilberto Barón, gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal

Finalmente, en el componente técnico, la entidad detectó deficiencias constructivas relacionadas con la estabilidad, calidad e impermeabilización de la obra, fundamentalmente en las cubiertas que generaron los daños colaterales ocasionados por las humedades sobre los diferentes elementos de la infraestructura.