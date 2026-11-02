Radican ante el Concejo el Proyecto de Presupuesto de 2027 por $42,7 billones
Educación, Movilidad y Salud serán los sectores con mayor inversión.
El alcalde Carlos Fernando Galán presentó al Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2027 y se dictan otras disposiciones”, por un valor de $42,7 billones.
Este monto se distribuirá de la siguiente manera:
- Inversión: $33,2 billones (77,9 %).
- Funcionamiento: $5,7 billones (13,3 %).
- Servicio de la deuda: $3,8 billones (8,8 %).
¿Qué proyectos financiará el presupuesto?
Educación: entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, continuidad del Programa de Alimentación Escolar, para más de 733 mil estudiantes, transporte escolar para 103 mil. 655 mil niños y jóvenes con servicio educativo desde el primer día del calendario escolar.
Además, se destinarán cerca de $500 mil millones a programas de acceso y apoyo financiero para la educación superior y terciaria, ampliando las oportunidades de formación de los jóvenes de Bogotá.
Movilidad: avance en la ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la Calle 13 y el corredor de la carrera séptima; y reparación y mantenimiento de la malla vial, entre otros.
Seguridad: el presupuesto de 2027 consolida el modelo de gestores del orden, garantiza la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, fortalece las capacidades de los organismos de seguridad, y avanza en la adecuación y entrega de las estaciones de bomberos, Caobos Salazar B13, Garcés Navas B15, Suba B12 y Restrepo B3, así como en la construcción y entrega de la estación Ferias B7.
Hábitat: asignación de más de 17 mil subsidios de soluciones habitacionales y más de mil mejoramientos de vivienda.
Salud: aseguramiento y atención de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado, así como culminación, dotación y puesta en funcionamiento de centros de salud.
Integración Social: continuidad del programa Ingreso Mínimo Garantizado, atención a más de 76.700 niños de primera infancia, servicios y apoyos para más de 176 mil personas mayores, fortalecimiento de la red de comedores comunitarios y suministro continuo de alimentos para garantizar el acceso a una alimentación adecuada de las poblaciones más vulnerables.
Cultura: recursos para culminar la Unidad Deportiva del Salitre, modernizar el Planetario de Bogotá y teatros emblemáticos, reactivar los Festivales al Parque y fortalecer la formación musical para más de 32 mil niñas y jóvenes y garantizar la operación de la BibloRed promoviendo la lectura, escritura, oralidad, alfabetización digital y la participación cultural.
Protección y bienestar animal: en 2027, el Distrito priorizará la atención sanitaria de los animales, las jornadas de esterilización de perros y gatos y las acciones de educación y sensibilización para promover la tenencia responsable y el bienestar animal en Bogotá.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...