Radican ante el Concejo el Proyecto de Presupuesto de 2027 por $42,7 billones

El alcalde Carlos Fernando Galán presentó al Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2027 y se dictan otras disposiciones”, por un valor de $42,7 billones.

Este monto se distribuirá de la siguiente manera:

Inversión: $33,2 billones (77,9 %).

Funcionamiento: $5,7 billones (13,3 %).

Servicio de la deuda: $3,8 billones (8,8 %).

¿Qué proyectos financiará el presupuesto?

Educación: entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, continuidad del Programa de Alimentación Escolar, para más de 733 mil estudiantes, transporte escolar para 103 mil. 655 mil niños y jóvenes con servicio educativo desde el primer día del calendario escolar.

Además, se destinarán cerca de $500 mil millones a programas de acceso y apoyo financiero para la educación superior y terciaria, ampliando las oportunidades de formación de los jóvenes de Bogotá.

Movilidad: avance en la ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la Calle 13 y el corredor de la carrera séptima; y reparación y mantenimiento de la malla vial, entre otros.

Seguridad: el presupuesto de 2027 consolida el modelo de gestores del orden, garantiza la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, fortalece las capacidades de los organismos de seguridad, y avanza en la adecuación y entrega de las estaciones de bomberos, Caobos Salazar B13, Garcés Navas B15, Suba B12 y Restrepo B3, así como en la construcción y entrega de la estación Ferias B7.

Hábitat: asignación de más de 17 mil subsidios de soluciones habitacionales y más de mil mejoramientos de vivienda.

Salud: aseguramiento y atención de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado, así como culminación, dotación y puesta en funcionamiento de centros de salud.

Integración Social: continuidad del programa Ingreso Mínimo Garantizado, atención a más de 76.700 niños de primera infancia, servicios y apoyos para más de 176 mil personas mayores, fortalecimiento de la red de comedores comunitarios y suministro continuo de alimentos para garantizar el acceso a una alimentación adecuada de las poblaciones más vulnerables.

Cultura: recursos para culminar la Unidad Deportiva del Salitre, modernizar el Planetario de Bogotá y teatros emblemáticos, reactivar los Festivales al Parque y fortalecer la formación musical para más de 32 mil niñas y jóvenes y garantizar la operación de la BibloRed promoviendo la lectura, escritura, oralidad, alfabetización digital y la participación cultural.

Protección y bienestar animal: en 2027, el Distrito priorizará la atención sanitaria de los animales, las jornadas de esterilización de perros y gatos y las acciones de educación y sensibilización para promover la tenencia responsable y el bienestar animal en Bogotá.