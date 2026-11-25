Para la Policía metropolitana de Bogotá la prioridad es mantener el funcionamiento de Transmilenio debido a que es el medio de transporte más usado en la ciudad: Doris Manosalva. Foto: Colprensa( Thot )

En las últimas semanas, se firmó el Convenio Interadministrativo 1789 de 2026 que es un acuerdo suscrito entre TransMilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Fondo Rotatorio de la Policía para fortalecer la seguridad y convivencia dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. Es decir, un convenio que permite que la Policía continúe haciendo presencia en el sistema.

Aunque no se conoce el número de policías que estarán el Sistema, se pudo establecer que el convenio firmado por 5 mil millones irá hasta el próximo 10 de abril de 2027.

En su momento, la concejal por Bogotá, Diana Diago denunció la falta de un convenio y resaltó la reducción de uniformados en el Sistema. De acuerdo con un derecho de petición radicado por la cabildante, había 882 uniformados en enero de 2025 y 283 en diciembre de ese mismo año. La diferencia entre ambos registros es de 599 policías.