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03 nov 2026 Actualizado 12:20

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Capturan al segundo al mando de la banda “Solo Vale”: alias “Peralta” actuaba en Girardot

El hombre sería el responsable de varios robos y homicidios en el municipio.

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La Policía Nacional en Cundinamarca mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Girardot, logró la captura en flagrancia de alias “Peralta”, integrante de la banda “Solo Valle”, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación, alias “Peralta” estaría identificado como segundo al mando de esta estructura delincuencial y hombre de confianza de alias “Chilinga”, máximo cabecilla del grupo.

Desde esa posición, el hombre vendía drogas en el municipios, cometía hurtos y homicidios.

Durante los allanamientos se le halló un revólver calibre 38, con cuatro cartuchos, y un arma de fuego de fabricación artesanal.

De igual forma, se estableció que el capturado registra anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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