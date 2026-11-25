Fue capturado en Bogotá un hombre de 24 años de edad quien usó sus redes sociales y su ocupación como creador de contenido para contactar a una menor de edad y posteriormente extorsionarla y abusar sexualmente de ella.

La investigación logró determinar que el hombre, a través de medios digitales, obtuvo información personal de una niña de 13 años de edad y sus familiares. Tras entablar una relación de confianza con ella, la citó en su residencia, donde al parecer la habría abusado sexualmente.

A su llegada al lugar de residencia del creador de contenido, la menor fue víctima de extorsiones; el influencer la amenazó con atentar contra su vida y la de su familia, además de exponerla en redes sociales si no accedía a sus pretensiones sexuales.

La denuncia fue realizada por la madre de la niña, quien evidenció cambios de actitud en la menor y descubrió lo que había pasado, poniéndolo así en conocimiento de las autoridades, quienes iniciaron la investigación al creador de contenido, obteniendo una orden judicial en su contra.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con actos sexuales con menor de catorce años.