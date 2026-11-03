Copa Colombia 2026: confirmados los horarios de las semifinales de ida

La Copa Colombia 2026 ya tiene definidos los horarios para los partidos de ida de las semifinales. Los cuatro equipos que siguen en carrera por el título conocieron la programación de sus compromisos, que se disputarán el próximo martes 10 de noviembre.

La jornada comenzará en el estadio Metropolitano de Techo, donde Internacional de Bogotá recibirá al América de Cali a partir de las 6:30 p. m. El conjunto bogotano buscará aprovechar su condición de local frente a un equipo vallecaucano que llega motivado tras su contundente clasificación.

Posteriormente, a las 8:30 p. m., Once Caldas se enfrentará a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales. El equipo blanco intentará sacar ventaja en casa ante el cuadro antioqueño, que viene de superar al Independiente Medellín en los cuartos de final.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Colombia

Los cuatro semifinalistas consiguieron su clasificación tras disputar los cuartos de final a partido único. Estos fueron los resultados:

Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín: el conjunto verdolaga se quedó con el clásico antioqueño.

3-2 Independiente Medellín: el conjunto verdolaga se quedó con el clásico antioqueño. Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros: el equipo capitalino consiguió una contundente victoria.

4-1 Llaneros: el equipo capitalino consiguió una contundente victoria. Barranquilla FC 0-4 América de Cali : los escarlatas avanzaron con una goleada como visitantes.

: los escarlatas avanzaron con una goleada como visitantes. Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas: el conjunto de Manizales eliminó al cuadro cardenal en Bogotá.

Con estos resultados, Internacional de Bogotá, América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional quedaron a dos partidos de disputar la final de la Copa Colombia 2026.

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Los compromisos de vuelta definirán a los dos finalistas que lucharán por el título del certamen nacional.