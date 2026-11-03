Pablo Peirano, tras el empate de Bucaramanga: “Merecíamos más del empate”

Atlético Bucaramanga empató 1-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Américo Montanini, por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El conjunto santandereano comenzó perdiendo con un gol de Edwin Cardona desde el punto penal, pero logró reaccionar y encontró la igualdad por intermedio de Luciano Pons, también desde los once metros. Tras el compromiso, el técnico Pablo Peirano y el capitán Fabián Sambueza analizaron el rendimiento del equipo, las decisiones tácticas y los objetivos que persiguen en el cierre de la fase regular.

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El entrenador de Atlético Bucaramanga consideró que su equipo tuvo argumentos para conseguir un resultado más favorable, aunque reconoció que el encuentro fue equilibrado y estuvo marcado por diferentes situaciones que condicionaron el desarrollo del juego.

“A ver, por ocasiones de gol fue parejo el partido. Me dio la sensación que merecíamos más del empate, pero también cómo se dio el partido, ¿no? Un partido que comenzó con dos lesiones, dos recambios para acomodarnos, lo cual también nos dejó una ventana sola para buscar las variantes y los que entraron hicieron muy bien y el partido fue intenso y parejo”, manifestó.

El técnico también resaltó la dificultad que representó comenzar perdiendo frente a un rival como Atlético Nacional y el esfuerzo que tuvo que realizar su equipo para buscar la igualdad.

“Empezar perdiendo muy temprano hace que el equipo haga un esfuerzo doble por ir a buscar también el empate. Lo logramos sobre el final y el equipo, bueno, ya en los últimos minutos ya está un poco cansado de tanto ir, de tanto ir y bueno, nos quedamos con un empate que al final tal vez a ellos les sirve un poco más que a nosotros, pero lo importante siempre es sumar”.

Las virtudes de Bucaramanga frente a Nacional

Peirano explicó que el cuerpo técnico había estudiado las características ofensivas de Atlético Nacional, especialmente la movilidad de sus jugadores en la mitad de la cancha y la velocidad con la que busca generar situaciones de peligro.

“Dentro de la planificación era un equipo Nacional que tiene mucha movilidad de mitad de cancha hacia delante. Es un equipo que mantiene una rotación constante entre los puntas y los volantes, más los extremos que te buscan con la parte de la amplitud”.

El entrenador señaló que uno de los objetivos era impedir que el conjunto verdolaga desarrollara con facilidad sus circuitos ofensivos.

“Trabajamos para que no tuvieran esos circuitos que están acostumbrados a hacer de rompimientos, que son muy buenos, lo hacen a velocidad y con mucha precisión”.

En cuanto al funcionamiento ofensivo de Bucaramanga, destacó la capacidad del equipo para manejar la pelota, generar profundidad y aprovechar las bandas.

“Manejar la pelota desde el inicio, colocar futbolistas al costado del volante central y buscar la profundidad con rompimientos a esa línea de cuatro, lo cual lo hicimos muy bien. Llegamos muchas veces a la parte de los cajones, a tirar centros, a jugar el uno contra uno por banda, muchos dobles de los dos laterales, tanto por izquierda como por derecha”.

El entrenador también resaltó la personalidad que mostró el grupo para reaccionar después de recibir el primer gol.

“Fue una virtud de la concentración en la forma de competir, tener la personalidad en la adversidad porque fue lo que nos pasó hoy desde el minuto tres con un gol. Impresionante la personalidad de los jugadores, de todos los que ingresaron, los que comenzaron. Impresionante en la adversidad, pero jugando bien al fútbol, jugando con personalidad, pelota al piso, encarando, buscando por dentro, por fuera”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la afición en el estadio Américo Montanini.

“Lo mismo que la gente, el apoyo fue algo que, ¡buah!, tremendo, desde la llegada alentando hasta el último minuto, empujando el equipo. La verdad que nos motiva y nos emociona a todos para seguir yendo para adelante”.

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La nueva propuesta táctica de Pablo Peirano

El entrenador también explicó las razones por las que ha implementado variantes en el funcionamiento del equipo, especialmente con la utilización de tres volantes en la mitad de la cancha y una mayor participación de los interiores en ataque.

“Con respecto a los tres volantes, es una variante de la forma nuestra de trabajar. Se sienten más cómodos, pisamos más el área con los dos interiores por delante, tanto Leo como Charrupí”, indicó.

Peirano aseguró que la estructura no es rígida y que busca aprovechar las características de sus jugadores para generar diferentes alternativas durante los partidos.

“Me siento cómodo. Aparte también pasamos de los tres y a veces pasamos a los tres atrás y subimos un poco más a los laterales. No es tan rígida esa estructura. A veces el jugador que está en la base traemos a uno más y juegan como un doble cinco y los que van por fuera a veces también ingresan un poco por dentro”.

El técnico agregó que esta propuesta también le permite al equipo recuperar la pelota en posiciones más adelantadas.

“El Chino y Batalla están, tienen más jugadores atrás y no tienen que estar regresando continuamente a mitad de cancha, podemos recuperar un poco más alto. Y estos dos partidos nos dieron resultado”.

Sobre la decisión de utilizar una línea de cuatro defensores frente a Nacional, explicó que buscaba contrarrestar el juego por las bandas del conjunto antioqueño.

“Me gustó el comportamiento del partido anterior y consideré que para este partido era importante llenar ese ancho de la cancha para el ataque de Atlético Nacional, que entraba mucho con los extremos y los laterales, y recibir con tres era algo que podían encontrar más espacio”.

Respecto a la salida de Fabri Castro, Peirano aclaró que el mediocampista presentó una molestia física durante el encuentro.

“En un choque que tuvo, en un arranque sintió como una, no sé si se golpeó el gemelo o se le apretó el gemelo en un esfuerzo. La pantorrilla se le quedó un poco dura y pidió salir para que no sea algo más grave”.

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Bucaramanga, con la mirada puesta en la reclasificación

Por su parte, Fabián Sambueza reconoció que el equipo tuvo varias oportunidades para marcar, pero consideró que la falta de efectividad y algunas imprecisiones en los últimos metros impidieron conseguir la victoria.

“Ser un poco más efectivo. Creo que llegábamos varias veces, tuvimos varias situaciones de gol, llegábamos al final, el centro no era el mejor, nos equivocábamos. Nos pasó también el partido pasado contra Pasto. Intentamos corregirlo este partido. Desafortunadamente creo que no lo hicimos bien, que necesitamos mejorar esa llegada ahí”, expresó.

El capitán también destacó que, pese a las dificultades del compromiso, el equipo logró generar situaciones de peligro frente a un rival que cuenta con jugadores de calidad.

“Lo más importante también es que tenemos las ocasiones, que llegamos hasta ese sector del campo de juego que no es fácil”.

Sambueza aseguró que el grupo se encuentra motivado después de conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales, aunque reconoció que todavía existen objetivos importantes por alcanzar.

“Yo la verdad que veo al grupo espectacular. Siempre acá en Bucaramanga hemos tratado de armar una familia. El equipo siempre se sostuvo de esa manera. Acá somos todos guerreros, todos nos ponemos el overol y a trabajar”.

El jugador también resaltó la capacidad del equipo para reaccionar ante la adversidad y el aporte de los futbolistas que ingresaron durante el partido.

“Creo que hoy se vio en la cancha, los partidos pasados también, cuando las cosas no salen, el equipo tiene esa personalidad para revertir las situaciones. Pero contentos, la verdad, que los muchachos también están contentos, están con mucha ilusión”.

El objetivo de Bucaramanga en el cierre del campeonato

Sambueza dejó claro que el equipo no se conforma con haber conseguido la clasificación a los cuadrangulares y que ahora busca seguir sumando puntos para mejorar su posición en la tabla de reclasificación.

“Queríamos ganar el partido de hoy no solo por el tema de la clasificación, sino la reclasificación para los torneos internacionales. Para nosotros es muy importante”.

El capitán también enfatizó la importancia de mantener la exigencia dentro del club y de buscar la clasificación a torneos internacionales.

“Bucaramanga siempre tiene que estar en torneos internacionales. Entonces esa es la exigencia que tenemos”.

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Sambueza habló sobre el cruce entre Charrupí y Kevin Londoño

Durante la conferencia de prensa, el capitán también se refirió al intercambio de palabras que protagonizaron Charrupí y Kevin Londoño durante el compromiso, y aseguró que la situación fue solucionada dentro del grupo.

“Lo que pasó fue son cosas del partido. Había hecho un gran esfuerzo, Charrupí estaba un poco cansado y cuando uno está cansado a veces la mente también se nubla y normal”.

El mediocampista explicó que, después del encuentro, habló con sus compañeros para evitar que este tipo de situaciones afecten la unión del plantel.

“Después yo como capitán hablé con ellos, se dieron la mano, pidieron disculpas a todo el grupo porque es lo que dice el profe, acá llevamos todos el mismo escudo, vamos todos por un solo objetivo y no podemos permitir esas pequeñas llamitas que se van creando, hay que apagarlas enseguida”.

Finalmente, Sambueza reiteró que el grupo se encuentra unido y comprometido con los objetivos del Atlético Bucaramanga.

“El grupo está muy bien y yo que tengo ya varios añitos acá, jamás vamos a permitir que pasen esas cosas”.

Atlético Bucaramanga consiguió un nuevo punto en su camino por la Liga Colombiana y, tras asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales, buscará seguir sumando en los compromisos que le restan para mejorar su posición en la tabla de reclasificación y mantener la ilusión de disputar torneos internacionales.