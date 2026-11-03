Gamero: “Siempre hay una sola idea que es buscar el arco contrario” previo al duelo ante América

Millonarios ultima detalles para enfrentar al América de Cali en un compromiso determinante para sus aspiraciones en la

Liga colombiana. En la previa del encuentro, el técnico Alberto Gamero y el capitán David Mackalister Silva analizaron diferentes aspectos del equipo, su preparación y el impacto de los grandes referentes que han regresado al fútbol colombiano.

Alberto Gamero: el planteamiento táctico y la disponibilidad del plantel

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El entrenador de Millonarios entregó un balance positivo sobre la recuperación de varios jugadores y confirmó que, a excepción de Jordana, prácticamente cuenta con toda la nómina disponible para el compromiso.

“Ya Joner Guerrero, que hoy o mañana tuvo una cita con la RPA para si le dan de alta o no. Pero ya es un jugador que si le dan de alta ya comienza nuevamente a entrenar con nosotros”.

Además, destacó la evolución de otros futbolistas que venían presentando inconvenientes físicos: “Ya Arias que estaba por fuera también ya estaba entrenando. Y lo mismo de Saravia, tuvo una molestia, ya estaba con el grupo”.

Sobre las alternativas tácticas que ha trabajado durante las últimas semanas, Gamero explicó que el equipo busca mantener una identidad ofensiva, independientemente del número de delanteros que utilice.

“Pero aquí solamente con uno o con dos siempre hay una sola idea que es buscar el arco contrario. Buscar que el equipo sea ofensivo”.

El técnico también hizo énfasis en la importancia de encontrar un equilibrio entre las diferentes fases del juego y descartó que la cantidad de delanteros determine necesariamente la capacidad ofensiva del equipo.

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“Yo creo que como siempre les he manifestado, no con jugar con más delanteros voy a atacar más, ni con jugar con más defensores voy a defender mejor”.

En cuanto a las estructuras que ha trabajado, Gamero confirmó que contempla la posibilidad de utilizar una línea de tres defensores, especialmente con el regreso de Arias, aunque mantiene el 4-2-3-1 como su esquema de referencia.

“Ya estando Arias, siempre lo he dicho, me gustan muchas veces utilizar tres centrales cuando tengo un zurdo. Y con la llegada de Arias me parece que esa es una estructura que en cualquier momento la vamos a utilizar”.

Finalmente, el entrenador dejó claro que el objetivo de Millonarios será salir a buscar el resultado ante un rival de alto nivel.

“Y como siempre lo han sabido ustedes, la estructura que siempre partimos nosotros, que me gusta, y que hice mucho énfasis en esta semana, es el portero 4-2-3-1. Vamos a mirar, vamos a mirar. Igual con la estructura tenemos que el día de mañana salir a buscar nuestra clasificación ante un gran equipo”.

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Mackalister Silva destacó el aporte de los referentes al fútbol colombiano

Por su parte, el capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, se refirió al impacto que han tenido los grandes jugadores que han regresado al país, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, y destacó el aprendizaje que han dejado en sus compañeros.

“Estos jugadores de verdad que lo que le aportan al fútbol a veces es hasta intangible y sobre todo a nuestra liga. Hablo por los que he tenido cerca como Falcao y Juan Guillermo, pero también hablo por los otros grandes históricos de nuestro país que han vuelto al fútbol colombiano”.

El mediocampista consideró que la llegada de estos referentes representa un aporte importante para el crecimiento del campeonato y resaltó la necesidad de reconocer su trayectoria.

“La verdad que esto nos potencializa como liga y creo que a veces hay que darles un poco más de reconocimiento a estas personas que vienen a enriquecer nuestro fútbol”.

Sobre Juan Guillermo Cuadrado, Mackalister destacó que su experiencia y recorrido por el fútbol europeo se reflejan en el trabajo diario y en los pequeños detalles que transmite al grupo.

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“La verdad que simplemente el día a día te muestra a ti por qué duraron tantos años en Europa y por qué estuvieron en equipos tan importantes, por qué fueron protagonistas”.

Finalmente, Silva expresó la felicidad del plantel por compartir con el experimentado futbolista y manifestó la ilusión de conseguir buenos resultados junto a él.

“Creo que todo el plantel hemos ido aprendiendo detallitos pequeños de ellos y como persona pues ya todos conocemos de su alegría, de su espontaneidad y nosotros estamos felices porque esperamos poder tener un muy buen torneo junto a él”.

Millonarios buscará trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante las últimas semanas y conseguir la clasificación ante América de Cali, en un duelo que pondrá a prueba las alternativas tácticas y el momento deportivo del conjunto embajador.