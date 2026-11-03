Tabla de posiciones Liga Colombiana: Águilas gana y Bucaramanga suma ante Nacional

La fecha 17 de la Liga Colombiana dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Águilas Doradas consiguió una victoria fundamental en su lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales, mientras que Atlético Bucaramanga rescató un punto frente a Atlético Nacional y continúa consolidándose entre los ocho mejores del campeonato.

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

El conjunto antioqueño venció a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot gracias a un gol de Andrés Ricaurte al minuto 78, tras un grave error del arquero Williams Barlasina, quien no logró controlar el remate del mediocampista.

Con este resultado, Águilas Doradas llegó a 25 puntos y se ubicó parcialmente en la octava posición, ingresando al grupo de los clasificados a los cuadrangulares semifinales. De esta manera, desplazó momentáneamente a Once Caldas de la zona de clasificación y dejó por fuera a equipos como Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.

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Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional igualaron en el estadio Américo Montanini, en un compromiso que terminó con reparto de puntos. El conjunto antioqueño abrió el marcador con Edwin Cardona, quien convirtió desde el punto penal durante el primer tiempo.

Sin embargo, el equipo ‘Leopardo’ reaccionó y encontró el empate por intermedio de Luciano Pons, también desde el punto penal, para sellar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Bucaramanga llegó a 29 puntos y continúa consolidándose entre los ocho mejores del campeonato, mientras que Atlético Nacional alcanzó las 38 unidades y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Así se jugará el resto de la jornada 17

Martes 3 de noviembre

- Pereira vs. Tolima / 3:30 p.m.

Pasto vs. Jaguares / 6:20 p.m.

Miércoles 4 de noviembre

- Cúcuta vs. Santa Fe / 6:30 p.m.

- Millonarios vs. América / 8:30 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana