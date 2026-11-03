¿Cómo impactan las elecciones intermedias en Estados Unidos a Colombia?

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Las encuestas en los Estados Unidos dan como ganador al Partido Demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

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Desde la campaña electoral, el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente Trump han mostrado cercanía. La relación del mandatario colombiano ha sido tan estrecha al Partido Republicano que dio su apoyo a la congresista María Elvira Salazar en estas elecciones intermedias.

“La mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos es María Elvira Salazar, que siempre ha estado ahí, que siempre ha defendido a Colombia”, señaló el mandatario colombiano en un video compartido en sus redes sociales por la representante republicana.

Esto generó incomodidad entre los demócratas, en especial en el representante Gregory Meeks quien cuestionó esta “intervención en política extranjera” por parte del mandatario colombiano.

“Que un líder extranjero interfiera en las elecciones estadounidenses es inaceptable. El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no los líderes extranjeros”, señaló Meeks en un comunicado.

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Si ganan los demócratas, serían estos quienes marcarían la agenda de los temas a tratar, entre esos los relacionados con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, prioridad en el actual gobierno.

La semana pasada, un grupo de 19 congresistas, encabezados por Alexandria Ocasio-Cortez y Mark Pocan, pidieron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que retire cualquier apoyo financiero o logístico a la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia.

“Nos oponemos a cualquier tipo de apoyo financiero o logístico por parte de Estados Unidos para la planeada reanudación de la aspersión aérea, una práctica que no ha demostrado ser eficaz para reducir el cultivo de coca y que, por el contrario, representa una amenaza significativa para la salud y los ecosistemas frágiles”.

El reto para Colombia será mantener el histórico apoyo bipartidista al país a pesar del reciente respaldo de De la Espriella a los republicanos.

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