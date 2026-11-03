“EEUU tendrá un Congreso hostil”: experto anticipa derrota republicana en las elecciones intermedias

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Juan Verde, consultor internacional y experto en relaciones económicas internacionales, anticipó la derrota republicana en las elecciones intermedias que celebran este martes 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.

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Según el analista, “casi con total seguridad los demócratas van a ganar el Congreso y hay una muy buena posibilidad también de que controlen el Senado”. Esto representaría una señal categórica de derrota para el Partido Republicano.

Actualmente, el presidente Trump ejerce un control absoluto sobre el Senado, el Congreso y la Corte Suprema, lo que significa que “no hay oposición, no hay contrapeso de ningún tipo”. Verde señaló que una victoria democrática cambiaría radicalmente esta dinámica, dificultando la gestión de Trump en sus dos últimos años de mandato y abriendo la puerta a investigaciones.

Advirtió que “la corrupción en Washington en estos momentos es como jamás se ha visto”. Por ello, prevé que el Congreso inicie investigaciones no solo a la familia del mandatario, sino también a “colaboradores empresariales que han ganado fortunas en muy poco tiempo”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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