Una colombiana, entre las nueve víctimas del accidente de un jet privado en Florida

Una colombiana de 23 años murió en el accidente de un avión privado que se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, Estados Unidos. Se trata de Ana María Ramírez Cetina, quien viajaba junto a la familia para la que trabajaba como niñera.

La joven se encontraba a bordo de un Learjet 60 con Adam Robinson, empresario del sector tecnológico; su esposa, Helen Sharp; sus dos hijos, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos; y dos amigas de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr. Los dos integrantes de la tripulación también murieron en el accidente.

Las nueve personas fallecieron cuando la aeronave cayó en una zona residencial del área de Greenacres, en el condado de Palm Beach. La identidad de los siete pasajeros fue incluida en un comunicado conjunto de sus familiares, mientras que los pilotos fueron identificados por medios estadounidenses a partir de fuentes con conocimiento directo de los hechos.

Lea más: Accidente aéreo en Florida: Murieron nueve personas tras caer jet privado en Palm Beach

¿Quién era Ana María Ramírez Cetina, la colombiana que murió en el accidente?

Ana María tenía 23 años y trabajaba como niñera de Emma y Charlie, los hijos de Adam Robinson y Helen Sharp. Según la información publicada por Infobae, había nacido en Bogotá y residía en Colorado, Estados Unidos.

Su muerte quedó registrada en el comunicado divulgado por los familiares de las víctimas, quienes destacaron el vínculo que había construido con los dos pequeños.

“Anita Maria cuidaba de Emma y Charlie con ternura y devoción, y era verdaderamente parte de la familia”, señalaron los allegados en la declaración difundida por CBS News Miami.

El mensaje también recordó a Adam y Helen como padres entregados a sus hijos y destacó el cariño con el que recibían a las personas de su entorno.

Un amigo de Ana María contó que la joven había comprado regalos para su mamá un día antes de abordar el avión. Ese detalle se conoció mientras trascendían nuevos datos sobre las víctimas del siniestro.

Hasta ahora, la información pública sobre su trayectoria personal y el tiempo que llevaba viviendo en Estados Unidos sigue siendo limitada.

Le puede interesar: Trump respalda a María Elvira Salazar en la recta final de la campaña electoral en Florida

¿Quiénes eran los integrantes de la familia que viajaban con ella?

Adam Robinson era un empresario del sector tecnológico y se desempeñaba como director ejecutivo y cofundador de compañías como Retention.com y RB2B. Viajaba con su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos, Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos.

La familia se dirigía a las Bahamas cuando ocurrió el accidente. Los familiares describieron a Adam y Helen como padres profundamente dedicados a sus hijos y señalaron que los pequeños eran el centro de sus vidas.

También viajaban Rachael Reed y Charmi Fehr, amigas cercanas de la pareja. En el comunicado conjunto, sus allegados las recordaron como personas llenas de alegría y espíritu aventurero, muy comprometidas con sus amistades.

La declaración familiar incluyó un reconocimiento especial a Ana María por el cuidado y la dedicación que brindaba a los niños. Los allegados pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo por la pérdida de las siete personas que viajaban como pasajeros.

Más información: Estados Unidos instala sistemas de defensa aérea en residencia de Donald Trump en Florida

¿Quién pilotaba el avión que se estrelló en Florida?

La aeronave involucrada era un Learjet 60, un jet privado de tamaño mediano operado por Aurora Aviation, que opera comercialmente como Upper Jet.

El capitán del vuelo fue identificado como Jeffrey Gregory, de 55 años. La copiloto era Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, cuya identidad fue confirmada por su familia y recogida por medios locales como NBC 6 South Florida.

Filgueiras era de una familia brasileña y había aprendido a volar con su padre, quien también es piloto. Según los reportes publicados por medios estadounidenses, obtuvo su licencia de piloto en 2023, cuando tenía 17 años y cursaba sus últimos años de secundaria en Boca Ratón, Florida.

Gregory, por su parte, había trabajado anteriormente en la compañía de vuelos chárter East Coast Jets, según información citada por NBC 6.

Aunque las identidades y funciones de los dos tripulantes han sido reportadas, todavía no se ha establecido públicamente quién manipulaba los controles en el instante exacto en que comenzó la pérdida de control del avión.

Le puede interesar: Avianca retoma de manera permanente la ruta directa entre Cali y Miami

¿Qué ocurrió antes de que el jet se estrellara?

El Learjet 60 despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

De acuerdo con la información preliminar de la NTSB, la tripulación se comunicó con el control de tráfico aéreo cuando volaba a unos 35.000 pies de altitud, aproximadamente 10.700 metros. Los pilotos reportaron turbulencia moderada y condiciones de formación de hielo.

Poco después, informaron que estaban encontrando precipitaciones y solicitaron autorización para ascender hasta los 37.000 pies. Menos de un minuto después de las primeras comunicaciones sobre las dificultades, la tripulación declaró una emergencia y reportó un descenso pronunciado.

Las grabaciones de las comunicaciones con el control aéreo reflejan la rapidez con la que se deterioró la situación. En uno de los mensajes, un piloto alertó sobre una condición de sobrevelocidad mientras la aeronave perdía altura a gran velocidad.

El avión terminó precipitándose cerca de una vía pública, en una zona residencial de Greenacres, aproximadamente a las 12:50 p. m., hora local. El impacto provocó una explosión y dejó un cráter en el lugar.

No se reportaron muertes entre las personas que estaban en tierra, aunque el accidente obligó a evacuar preventivamente a residentes de una comunidad cercana.

Vea aquí: “Nos vamos a estrellar”: el último audio del Learjet que dejó nueve muertos en Florida

Las autoridades investigan las causas del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan el siniestro para establecer qué provocó la caída de la aeronave.

Entre los elementos que analizan se encuentran las comunicaciones de la tripulación, las condiciones meteorológicas, los datos del vuelo y los restos del avión. Los investigadores también señalaron que hay indicios de que la aeronave pudo haberse desintegrado parcialmente antes de impactar contra el suelo.

Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las causas del accidente. Las condiciones meteorológicas y la rápida pérdida de altura forman parte de la información examinada, pero no permiten por sí solas determinar qué desencadenó el siniestro.

La tragedia dejó nueve víctimas mortales, entre ellas Ana María Ramírez Cetina, la colombiana de 23 años que viajaba con la familia para la que trabajaba y cuyo vínculo con los dos niños quedó recogido en el mensaje de despedida de sus allegados.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: