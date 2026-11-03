ÚLTIMA HORA 🔴 ¿Cómo van las elecciones intermedias en Estados Unidos HOY?: Resultados EN VIVO

Este martes 3 de noviembre de 2026 se celebran las elecciones de medio término (midterms) que se celebran en Estados Unidos cada dos años, exactamente en la mitad del mandato de cuatro años del presidente en curso.

Su propósito es renovar la composición del Congreso y definir qué partido político controlará el poder legislativo. Aunque en estas elecciones no se elige al presidente, funcionan como un referéndum o plebiscito sobre sus primeros dos años de gestión.

Hay nuevos mensajes Trump dice que las elecciones de mitad de mandato son las más importantes "de nuestra vida" El presidente Donald Trump dijo el lunes que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son las más importantes que se recuerdan, en un discurso para reabrir el estanque reflectante ante el Monumento a Lincoln en Washington. “Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida”, dijo Trump ante periodistas e invitados. Corte Suprema rechaza pedido de Trump para obligar a California a apartar 20.000 papeletas de voto La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía obligar a California a apartar las papeletas de más de 20.000 votantes, alegando presuntas dudas sobre las nacionalidades de esos electores. Horarios de las elecciones intermedias en Estados Unidos Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19.00 hora local (5.00 GMT del miércoles).



Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00 (6.00 GMT).

Abren los primeros centros electorales en EE. UU. Los primeros centros electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

En total, están llamados a votar más de 250 millones de electores. De acuerdo con el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 60 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo.

Los primeros centros electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá.

Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en Hawái a las 19.00 hora local. Un último colegio electoral en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20.00.

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de EE. UU.?

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Cámara de Representantes: se renueva la totalidad de sus 435 escaños. Los representantes sirven mandatos de dos años.

se renueva la totalidad de sus 435 escaños. Los representantes sirven mandatos de dos años. Senado: se elige un tercio de la cámara, disputándose habitualmente entre 33 y 35 de los 100 escaños totales. Los senadores tienen mandatos de seis años.

se elige un tercio de la cámara, disputándose habitualmente entre 33 y 35 de los 100 escaños totales. Los senadores tienen mandatos de seis años. Gobernaciones y cargos estatales: 36 de los 50 estados eligen nuevos gobernadores, además de legisladores locales, alcaldes y fiscales generales.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador, además de alcaldes, en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

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