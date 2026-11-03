Colombia tiene amigos en el congreso, pero debe estrechar relaciones con los partidos: Brian Nichols

El equilibrio de poder en Estados Unidos está en juego en las elecciones de mitad de término que se realizan este marte 03 de noviembre. Sin embargo, esto no solo afecta a la política interna, sino a toda Latinoamérica y el mundo.

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La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 curules) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Si los demócratas consiguen al menos cuatro de esos 35 curules en disputa, volverían a controlar todo el Congreso, lo que podría poner en aprietos al republicano Trump, de 80 años y en la recta final de su presidencia.

Ante estas elecciones, en 6AM W de Caracol Radio, estuvo Brian Nichols, diplomático estadounidense de carrera quien comentó cómo podrían ser los votos latinos y cómo este resultado influiría en diferentes países.

¿Cómo van a votar los latinos?

El diplomático comentó que la comunidad latina de los Estados Unidos es distinta en cada parte del país. “La gente que vive en el sur de Florida, mayormente, vienen con una perspectiva mucho más enfocada en temas de la democracia, muchos de ellos vienen de descendencia cubana, venezolana, colombiana, entonces, ellos van a votar pensando en temas de democracia en la región, ¿Cómo va el desenlace de la situación en Venezuela, en Cuba, pero también en cómo actúan agentes de la migración en los Estados Unidos, En cambio, en el sur de Texas, muchos de ellos están mucho más enfocados en temas económicos”, dijo el diplomático.

¿Qué tanto pueden influir los resultados en los latinos?

“Yo creo que, si los demócratas toman control de una o dos de las cámaras en el Congreso de los Estados Unidos, el partido demócrata va a enfocarse en empujar hacia elecciones en Venezuela, investigaciones del uso de la fuerza en el Caribe por parte de la administración Trump y temas para empujar cambios en el sistema de aranceles que la administración Trump ha usado a nivel global”, manifestó Nichols.

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Colombia

Sobre la relación con Colombia y cómo quedaría la relación en cualquier caso de quién gane las elecciones, indicó que el país tiene muchos amigos en el congreso, sin embargo, es clave que la nueva embajadora, María Consuelo Araujo, se enfoque en estrechar las relaciones con miembros de ambos partidos en el congreso.

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