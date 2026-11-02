Procuraduría logra sentencia que ordena garantizar agua potable para los samarios

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación, mediante acción popular que cursó en el Tribunal Administrativo del Magdalena, logró el 30 de septiembre de 2026 sentencia favorable a las pretensiones solicitadas para la priorización del gasto e inversión pública, la articulación e implementación de los instrumentos de Planeación territoriales en el Distrito de Santa Marta, con apoyo y seguimiento de entidades regionales y nacionales, para solucionar las necesidades básicas insatisfechas en materia de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial.

Dentro de las pretensiones que ordena el Tribunal sean realizadas por el Distrito de Santa Marta, la Empresa de Servicios Públicos del Distro de Santa Marta ESSMAR E.S.P., el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Nacional de Planeación, tendrán que estructurar y ejecutar la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable: El Curval y la de los ríos Toribio y Córdoba, Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, estudios para ejecutar obras de alcantarillado pluvial, de modo que se garanticen los derechos colectivos enunciados.

Le puede interesar:

Trasladan en avión ambulancia a Bogotá a una de las víctimas del incendio en barrio de Santa Marta

También debe evaluarse de manera técnica la viabilidad de la Planta Desalinizadora de que trata el documento CONPES 4159 de 2025, entre otras órdenes judiciales complementarias.