Más de $20.000 millones serán destinados al fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Más de $20.000 millones serán destinados al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública y los organismos de investigación en el Magdalena. Así lo anunció la gobernadora Margarita Guerra durante el Consejo de Seguridad Departamental, en el que participaron los 29 alcaldes del territorio y las principales autoridades militares, policiales y civiles.

La inversión contempla la entrega de equipos tecnológicos, drones, radios de comunicación y otras herramientas que permitirán mejorar las labores de inteligencia, investigación y operatividad de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales.

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En la jornada participaron el jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército Nacional, el comandante de la Segunda Brigada, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena, el comandante de la Estación Primaria de Guardacostas y el comandante del Batallón de Montaña.

También asistieron delegados de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP), consolidando un espacio de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.