La Dirección General Marítima (Dimar) identificó presuntas ocupaciones indebidas de bienes de uso público durante una inspección realizada en el sector de Playa Blanca, en Santa Marta.

Según informó la Capitanía de Puerto, durante el recorrido fueron documentadas construcciones, instalaciones y otros elementos ubicados en el área, con el fin de recopilar pruebas que permitan adelantar las actuaciones administrativas correspondientes.

La autoridad marítima también indicó que brindó información a algunas de las personas encontradas en el lugar sobre las posibles consecuencias jurídicas de ocupar estos espacios sin autorización. En los casos en los que no fue posible establecer contacto, adelantará gestiones para identificar a los responsables y garantizar el debido proceso.

La Dimar advirtió que estas situaciones podrían dar lugar a procesos administrativos sancionatorios. Sin embargo, aclaró que la recuperación de los terrenos y espacios ocupados es competencia de la Alcaldía de Santa Marta, en el marco de sus funciones de recuperación del espacio público.

La entidad recordó que las playas y los terrenos de bajamar son bienes de uso público y que su ocupación sin los permisos correspondientes no otorga derechos de propiedad ni de permanencia.

Finalmente, hizo un llamado a comerciantes y prestadores de servicios turísticos a tramitar previamente ante la Dimar las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades en estos espacios.