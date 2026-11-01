45 motocicletas inmovilizadas y tres personas capturadas en Caravanas de Halloween en el Magdalena

Magdalena

A través de la Oficina de Tránsito y Transporte del departamento, se acompañó el desarrollo del plan operativo de movilidad anunciado para la celebración de Halloween, para prevenir siniestros viales y alteraciones del orden público.

La estrategia permitió articular a los organismos de tránsito municipales, la Policía del Magdalena y las autoridades territoriales para atender las convocatorias de caravanas de motociclistas y fortalecer los controles en las vías.

Los controles se desarrollaron en los corredores anunciados previamente, entre ellos la conectante de la Y de Ciénaga, la vía entre Fundación, Aracataca y El Retén, la conectante entre Fundación y Aracataca, la vía de los Contenedores en Plato, la salida hacia Bosconia y sectores del municipio de El Banco. Adicionalmente, cada autoridad de tránsito adelantó sus propios procedimientos y operativos al interior de los municipios.

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El secretario de Movilidad del departamento, Ernesto Castro destacó que no se presentaron desmanes ni hechos que lamentar y que las caravanas anunciadas fueron controladas mediante las medidas y procedimientos adelantados por las autoridades. Como parte del balance conocido por la Oficina de Tránsito y Transporte Departamental, el funcionario señaló que en Plato no se registraron caravanas de motociclistas, mientras que los operativos dejaron 45 motocicletas inmovilizadas y tres personas capturadas.