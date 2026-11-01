Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 nov 2026 Actualizado 17:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Trasladan en avión ambulancia a Bogotá a una de las víctimas del incendio en barrio de Santa Marta

Según la información suministrada por el personal médico, recibirá atención médica especializada por las quemaduras que presenta.

Trasladan en avión ambulancia a Bogotá a una de las víctimas del incendio en barrio de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Trasladan en avión ambulancia a Bogotá a una de las víctimas del incendio en barrio de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Trasladan en avión ambulancia a Bogotá a una de las víctimas del incendio en barrio de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

La Secretaría de Salud de Santa Marta, confirmó que el señor Juan García, esposo de una de las víctimas mortales del incendio ocurrido en el sector de Los Nevados, barrio Santa Cruz, el 31 de octubre en la ciudad, fue trasladado en avión ambulancia desde la Clínica Bahía hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Según la información suministrada por el personal médico, recibirá atención médica especializada por las quemaduras que presenta. La autorización del traslado se logró mediante gestiones de la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la ministra de Salud, Ana María Vesga.

Le puede interesar:

Incendio en vivienda de Santa Marta deja tres personas fallecidas y cuatro heridas

Según la información entregada por el Cuerpo de Bomberos, en este hecho fallecen dos menores de edad y una adulta. La principal hipotesis de lo sucedido sería una vela que había quedado encendida.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado