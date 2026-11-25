Magdalena

Un operativo de la Fuerza Pública contra la estructura criminal conocida como ‘Los Primos’ dejó como resultado la muerte de alias ‘El Colchón’, señalado de mantener bajo amenaza a comunidades del departamento del Magdalena.

Según la información suminstrada por la Gobernadora, Margarita Guerra, durante el procedimiento, tres uniformados de la Policía resultaron heridos y reciben atención médica prioritaria.

“Estamos enfrentando con contundencia a los grupos narcoterroristas que pretenden sembrar miedo en nuestro departamento. Hemos sido informados de un operativo contra la estructura criminal ‘Los Primos’, fue dado de baja alias ‘El Colchón’, un peligroso criminal que mantenía asediadas a nuestras comunidades”, anunció la mandataria.