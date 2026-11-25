Colegio Liceo Celedón de Santa Marta contará con dotación tecnológica
El Liceo Celedón, institución emblemática de Santa Marta, recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Por sus aulas han pasado destacados personajes como el compositor Rafael Escalona y el exfutbolista Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.
Santa Marta
La Institución Educativa Distrital Liceo Celedón contará con una importante dotación tecnológica y espacios renovados que fortalecerán sus procesos en materia académica. La institución dispondrá de alrededor de 36 pantallas interactivas, cada una con su respectiva cabina de sonido, que estarán ubicadas en las aulas del edificio principal para facilitar las actividades pedagógicas.
Asimismo, las aulas, áreas administrativas y laboratorios, contarán con aire acondicionado, mejorando las condiciones para el desarrollo de las jornadas académicas.
El auditorio también tendrá una completa dotación que incluye sistema de sonido, video-beam, telón y pantallas interactivas. A esto se sumará una biblioteca interactiva equipada con impresoras 3D y kits de robótica.
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La comunidad educativa asumirá el compromiso de cuidar, custodiar y hacer buen uso de esta dotación, que busca aportar a la formación de las presentes y futuras generaciones.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...