Santa Marta

La Institución Educativa Distrital Liceo Celedón contará con una importante dotación tecnológica y espacios renovados que fortalecerán sus procesos en materia académica. La institución dispondrá de alrededor de 36 pantallas interactivas, cada una con su respectiva cabina de sonido, que estarán ubicadas en las aulas del edificio principal para facilitar las actividades pedagógicas.

Asimismo, las aulas, áreas administrativas y laboratorios, contarán con aire acondicionado, mejorando las condiciones para el desarrollo de las jornadas académicas.

El auditorio también tendrá una completa dotación que incluye sistema de sonido, video-beam, telón y pantallas interactivas. A esto se sumará una biblioteca interactiva equipada con impresoras 3D y kits de robótica.

Le puede interesar:

DADSA intensifica operativos en Santa Marta para controlar el exceso de ruido

La comunidad educativa asumirá el compromiso de cuidar, custodiar y hacer buen uso de esta dotación, que busca aportar a la formación de las presentes y futuras generaciones.