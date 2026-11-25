Santa Marta

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., informa que, durante el transcurso del día, se ha registrado un incremento progresivo y considerable en la presencia de sedimentos en el río Manzanares, una de las principales fuentes de abastecimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Mamatoco.

De acuerdo con la información preliminar, esta situación estaría asociada a actividades de movimiento de tierras realizadas por terceros aguas arriba del punto de captación, ajenas a la operación de la Empresa, que estarían generando el arrastre de material arcilloso hacia el cauce del río.

Ante la elevada concentración de sedimentos en la fuente hídrica, la ESSMAR E.S.P. adoptó, como medida preventiva, la suspensión temporal de la captación de agua del río Manzanares.

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Si bien el origen de esta situación estaría asociado a factores externos, se adelantará las acciones técnicas, operativas y de articulación institucional pertinentes.