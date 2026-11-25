Durante la convocatoria se conformó un comité interinstitucional que busca coordinar acciones contra el contrabando. Foto: Gobernación

Empresarios destacaron la convocatoria durante la conformación de un comité interinstitucional que busca coordinar acciones contra el contrabando, los juegos ilegales y otras actividades que afectan las finanzas departamentales.

Después de más de una década sin un encuentro de estas características, representantes del sector empresarial y financiero del Magdalena se reunieron con la Gobernación para establecer una agenda conjunta contra el contrabando y otras actividades ilegales.

La jornada, realizada en el Hotel Estelar Santamar de Santa Marta, fue liderada por la gobernadora Margarita Guerra y permitió conformar el Comité Departamental Interinstitucional de Lucha contra la Ilegalidad y Fortalecimiento de las Finanzas Territoriales, con participación de la Fiscalía, Policía, DIAN, alcaldes, autoridades municipales y representantes gremiales.

La convocatoria fue destacada por varios asistentes. Esteban Gil, gerente de Aguardiente Antioqueño, aseguró que no recordaba un encuentro de este tipo con una administración departamental en la última década.

“En 10 años es la primera gobernación que nos cita y nos reúne en este propósito”, manifestó.

Diana Márquez, directora de la oficina del Banco Popular en Santa Marta, también destacó el acercamiento entre ambos sectores. “Llevo 15 años en la banca y es la primera vez que tenemos esa sinergia entre lo privado y lo público”, expresó.

Durante el encuentro, la Gobernación presentó resultados del Programa Anticontrabando para el periodo 2024-2026. Según las cifras expuestas, las visitas de inspección a establecimientos comerciales pasaron de 1.204 a 1.923, mientras que las incautaciones de cigarrillos de contrabando aumentaron de 6.222 a 150.983 unidades.

Uno de los temas centrales fue el impacto económico de estas actividades. Fernanda Perdomo, jefe del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que, según un estudio de Invamer para 2025, cerca del 76 % de los cigarrillos comercializados en el Magdalena correspondería al mercado ilegal, lo que representa pérdidas estimadas en $55.000 millones para el departamento.

Con la conformación del comité se busca coordinar operativos, intercambiar información y desarrollar capacitaciones y campañas de sensibilización para enfrentar el contrabando de licores y cigarrillos, así como la comercialización de chance ilegal, cuyos recursos dejan de ingresar a las finanzas destinadas, entre otros sectores, a la salud y el deporte.

La gobernadora Margarita Guerra señaló que combatir estas prácticas requiere la participación de las instituciones, los comerciantes y la ciudadanía.