107 motocicletas fueron inmovilizadas durante la noche de Halloween en Santa Marta

Santa Marta

Un total de 107 motocicletas fueron inmovilizadas durante los operativos de control adelantados por la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Santa Marta durante la noche del 31 de octubre.

Los procedimientos se concentraron en diferentes sectores de la ciudad para controlar las caravanas de motociclistas que se movilizaron durante la noche y verificar el cumplimiento del Decreto 528 del 29 de octubre de 2026, mediante el cual se establecieron restricciones a este tipo de actividades.

De manera operativa, por parte de la Policía Nacional, estuvieron presente en principales sectores turísticos y comerciales tales como Centro Histórico, centros comerciales, sector de la Universidad del Magdalena, Cra Quinta, Rodadero, La Paz, Ciudad Equidad, 11 de Noviembre, Bastidas, entre otros.

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De manera paralela, se instalaron puestos de control en puntos estratégicos de Santa Marta, con la participación de 20 funcionarios de la Secretaría de Movilidad y el apoyo de tres vehículos tipo camabaja utilizados para el traslado de las motocicletas inmovilizadas.