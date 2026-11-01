Tutela le permitirá a egresada de la UPTC votar electrónicamente en elección de rector

Emma Ávila Garavito se convierte en la primera egresada en lograr una orden judicial para votar electrónicamente a la elección de rector de la UPTC / Foto: Redes Sociales.

Tunja

Una acción de tutela presentada por la egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Emma Ávila Garavito, obtuvo una decisión favorable que le permitirá ejercer su derecho al voto de manera electrónica en las elecciones a la rectoría de la institución.

Según explicó Ávila, el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja le concedió una medida provisional y dio a la universidad un plazo de 48 horas para informar cuál será el mecanismo que utilizará para garantizarle la participación virtual.

La egresada señaló que acudió a la acción judicial para solicitar el voto electrónico, especialmente para quienes viven fuera de Tunja, en otras ciudades o en el extranjero, y cuestionó que este estamento deba desplazarse para participar en las jornadas electorales.

“Hace un par de meses nos preguntábamos por qué los egresados somos el único estamento que no puede votar electrónicamente. También por qué, teniendo habilitado el Coliseo de la Universidad, nos mandan a votar en las instalaciones del Coliseo de Tunja”, indicó la egresada.

Ávila aseguró que su tutela también buscaba conocer las razones por las cuales las elecciones de egresados se realizan fuera de las instalaciones universitarias. Sin embargo, aseguró que todavía quedan interrogantes sobre las condiciones de participación de este sector.

“¿Qué va a pasar con los demás egresados que no pueden votar? Hay personas que están fuera del país, otras viven en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga, y también quienes no pueden solicitar un permiso laboral para desplazarse a votar”, dijo.

La egresada manifestó que, con esta decisión, sería la primera persona de este estamento en ejercer el voto electrónico en el actual proceso electoral, y expresó su interés en que el mecanismo pueda extenderse a otros graduados.

“Soy la primera persona que puede votar electrónicamente como egresada, pero me gustaría no ser la última. Por eso los invito a que tomen acciones y puedan interponer una acción de tutela solicitando el derecho a la igualdad”, afirmó.

La decisión corresponde a una medida provisional dentro del trámite de tutela. Por ahora, la universidad deberá informar el mecanismo que permitirá a Emma Ávila ejercer su derecho al voto electrónico.