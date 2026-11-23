La controversia comenzó después de que el periodista y veedor Julián Rojas Jaimes divulgara un análisis de los resultados de diez sorteos consecutivos de la entidad, identificados entre el 4571 y el 4580, realizados entre mayo y julio de 2025. Según su revisión, en cerca de 600 premios, entre el mayor y los denominados secos, no apareció el 7, el 8 ni el 9 como segundo dígito de las series ganadoras.

El señalamiento generó interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollaron esos juegos y la posibilidad de que las balotas correspondientes a esos números no hubieran estado disponibles durante los sorteos. Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión oficial que confirme una manipulación o irregularidad deliberada.

El pasado 18 de noviembre, la Lotería de Boyacá emitió un comunicado en el que confirmó que los resultados señalados corresponden a esos diez sorteos y anunció una revisión detallada para determinar si pudo presentarse algún error involuntario de carácter humano o técnico. La entidad también aseguró que los procedimientos cuentan con acompañamiento de delegados de Control Interno, coordinación de sorteos, alcaldía y representantes de las apuestas permanentes.

Frente a esta situación, Carlos Amaya aseguró que, una vez conoció los cuestionamientos, solicitó a Coljuegos, como autoridad del sector, realizar una auditoría y una investigación a fondo. También indicó que impartió instrucciones para que la oficina de Control Interno adelante una investigación formal.

El mandatario hizo énfasis en que no se puede hablar de 600 sorteos con errores, pues la denuncia se refiere a cerca de 600 premios analizados dentro de diez sorteos. Según explicó, el gerente de la Lotería le informó que se revisarán los procedimientos y que, si llegaran a comprobarse inconsistencias, estas podrían corresponder a un número reducido de casos por errores humanos.

“Si hay sorteos que se hicieron mal, por supuesto debe haber sanciones para los responsables. Si se llegara a comprobar que hubo unos pocos sorteos en los que se cometió algún error humano, obviamente se les va a dar billetes gratis a los que compraron y se hará una estrategia”, manifestó el gobernador.

Amaya también explicó que la Lotería de Boyacá es una empresa industrial y comercial del Estado, con carácter descentralizado y autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Por esta razón, sostuvo que no tiene a su cargo las decisiones operativas ni el manejo de los recursos de la entidad.

“Yo no tomo ninguna decisión allí, ni siquiera ordeno el gasto en la Lotería. Es una empresa que tiene autonomía fiscal, financiera, presupuestal y administrativa”, afirmó.

Durante sus declaraciones, el mandatario defendió la importancia de proteger la confianza de los apostadores y el reconocimiento de la entidad, al señalar que los recursos que genera la Lotería tienen como destino la financiación del sector salud.

De acuerdo con el balance presentado por la propia entidad, durante 2025 se transfirieron más de 51.716 millones de pesos al sector salud. Además, en los diez sorteos que actualmente están bajo revisión se registraron premios en poder del público por más de 7.211 millones de pesos.

El gobernador pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer responsabilidades y cuestionó que la controversia se utilice para afectar la imagen de la institución.

“Si hay errores, deben establecerse y sancionarse los responsables, pero no se puede utilizar este argumento para dañar a la Lotería, que es de los boyacenses”, expresó.

Por ahora, la atención está puesta en los resultados de la revisión que adelantará la Lotería de Boyacá, la investigación ordenada por Control Interno y la auditoría solicitada a Coljuegos. Estos procedimientos deberán establecer si existieron fallas en alguno de los sorteos cuestionados, cuáles fueron sus causas y si hay responsabilidades que deban ser determinadas.