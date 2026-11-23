La ciencia, la tecnología y la innovación llegarán a tres municipios de Boyacá con las Vacaciones Científicas 2026, una estrategia que busca acercar el conocimiento a las nuevas generaciones mediante experiencias prácticas, laboratorios y actividades gratuitas.

La iniciativa contará con 24 estaciones experienciales, acompañadas por 41 docentes y profesionales de universidades, centros de innovación y fundaciones. Las actividades se desarrollarán en Tunja, como sede departamental; Guateque, en la provincia de Oriente, y Pauna, en la provincia de Occidente.

La programación está prevista del 30 de noviembre al 2 de diciembre en las tres sedes, mientras que la estrategia contempla actividades hasta el 3 de diciembre.

Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender haciendo y explorar diferentes campos científicos y tecnológicos. Entre las experiencias programadas se encuentran:

Construcción y lanzamiento de cohetes.

Programación y carreras de robots LEGO.

Recorridos por el Nevado del Cocuy mediante realidad virtual.

Impresión de piezas en 3D.

Laboratorios móviles de biotecnología vegetal.

Simulaciones de sismos y procedimientos de salud.

Experiencias sobre energías renovables, emprendimiento y propiedad intelectual.

En Tunja participarán instituciones como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entre otras.

En Guateque se desarrollarán actividades de biología, experimentación científica, robótica, realidad virtual, emprendimiento y laboratorios de sismos.

Por su parte, en Pauna la programación incluirá lanzamiento de cohetes, energías renovables, robótica educativa y emprendimiento.

La convocatoria está dirigida a niñas, niños y jóvenes en edad escolar, entre los 7 y los 14 años. La participación es completamente gratuita y los interesados deberán inscribirse mediante el código QR que será divulgado a través de las redes sociales de las entidades aliadas.

La estrategia es liderada por la Gobernación de Boyacá y fue construida conjuntamente en el marco del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), con la participación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la UNAD, la UPTC, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Boyacá, la Universidad Santo Tomás, el CREPIB, BIOPLASMA y la Fundación Girls Change Latin America.

Con estas jornadas se busca descentralizar el acceso al conocimiento, promover el aprendizaje práctico y despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia, la investigación y la innovación.