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02 nov 2026 Actualizado 02:23

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Líderes de Boyacá lamentan la muerte de Antonio Navarro Wolff y destacan su legado de paz

El gobernador Carlos Amaya y los representantes Yamit Hurtado y Jaime Raúl Salamanca expresaron sus condolencias y recordaron la trayectoria política del exgobernador de Nariño.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y los congresistas Jaime Raúl Salamanca y Yamit Noé Hurtado, se refirieron al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y los congresistas Jaime Raúl Salamanca y Yamit Noé Hurtado, se refirieron al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y los congresistas Jaime Raúl Salamanca y Yamit Noé Hurtado, se refirieron al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff.

César Correal

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La noticia del fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño, excongresista y exconstituyente, generó mensajes de condolencia por parte de dirigentes políticos de Boyacá, quienes destacaron su trayectoria y los aportes que hizo al país.

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, expresó su tristeza por la partida de Navarro Wolff y recordó su apuesta por la paz y el diálogo, así como su trayectoria en la vida pública.

“Fue un colombiano que creyó en la paz y en el diálogo como caminos para transformar el país. Como ingeniero, líder, exalcalde de Pasto y exgobernador de Nariño, dejó una gran huella y sé con certeza que su legado permanecerá por siempre”, recalcó el mandatario de los boyacenses.

Amaya también señaló que tuvo la oportunidad de conocerlo y expresó su admiración y respeto. Además, envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

Por su parte, el representante a la Cámara Yamit Noé Hurtado, lamentó la muerte de uno de los líderes de la colectividad, el Partido Verde, y destacó su aporte a la política colombiana.

Su aporte a Colombia y a la vida política del país deja una huella que permanecerá en la memoria de muchas generaciones. Su voz, sus ideas y su trayectoria seguirán siendo motivo de respeto y recordación para todos nosotros”, señaló Noé Hurtado.

El congresista envió un abrazo solidario a la familia, amigos y seres queridos de Navarro Wolff, así como a los integrantes del Partido Verde en el país.

A su vez, el representante Jaime Raúl Salamanca Torres recordó el legado que, según expresó, deja el exdirigente en materia de paz, democracia, defensa de la vida, los derechos y la naturaleza.

Su fuerza verde y revolucionaria seguirá inspirando a quienes creemos que la política debe servir para transformar vidas y construir un país mejor. Gracias por tanto, Antonio Navarro”, expresó Salamanca.

Los tres dirigentes boyacenses coincidieron en expresar sus condolencias y destacar la huella que Antonio Navarro Wolff dejó en la vida política del país.

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