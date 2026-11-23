Miraflores

Una iniciativa de fortalecimiento productivo y comercial permitió que 32 caficultores del municipio de Miraflores, Boyacá, pasaran de vender café como materia prima a contar con una marca propia para llegar a nuevos mercados. Se trata de Cumbre y Mar, un producto desarrollado con el acompañamiento de ACDesarrollo durante un proyecto ejecutado en 2024 y 2025 con la asociación Pro Café, integrada en más de un 60 % por mujeres. Yeimi Llerena, líder de desarrollo de negocios de ACDesarrollo, explicó que identificaron el potencial de esta organización y decidieron trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades. “Nosotros identificamos a esta asociación, les hicimos un proceso formativo para fortalecer todas sus capacidades y, al final de estas etapas, les entregamos una máquina para apoyar su producción. Identificamos un potencial para que, más que comercializar esa materia prima, pudiéramos tener un producto final”, señaló.

La representante explicó que, cuando comenzaron el acompañamiento, encontraron dificultades en la estructura organizativa y comercial de los productores, quienes concentraban sus esfuerzos en cultivar el grano y venderlo a clientes que ya tenían establecidos. Para cambiar esta situación implementaron una metodología propia denominada CRECES, que comprende cinco etapas: conciencia, raíces, experimentación, consolidación y evolución. “Cuando los conocimos eran una asociación que tenía muchas falencias en cuanto a su estructura organizativa y en el tema comercial, pues estaban en cero, por decirlo de alguna forma”, manifestó. Agregó que el proceso permitió ampliar la visión de los caficultores y avanzar hacia la transformación del producto. “Logramos que ellos pasaran de tener o comercializar una materia prima a un producto final de muy alta calidad”, afirmó.

Como resultado de este acompañamiento nació Cumbre y Mar, una marca de café de variedad caturra, cultivado en las montañas de Miraflores a 1.700 metros sobre el nivel del mar. El producto se comercializa en presentaciones de grano y molido, y cuenta con notas de caramelo, panela y chocolate. Según Yeimi Llerena, las condiciones geográficas del municipio representan un elemento diferenciador para competir en el mercado cafetero. “En las montañas de Miraflores este se cultiva a 1.700 metros sobre el nivel del mar, lo cual le da un sabor especial que puede resaltar dentro de los demás cafés”, explicó.

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La proyección es comercializarlo en restaurantes, hoteles y entre consumidores particulares. “Hemos entregado muestras y los comentarios que recibimos del café son muy positivos. Es un café de muy alta calidad y la idea, por supuesto, es apoyar a esta asociación de Boyacá a expandirse por todo el país”, agregó.

Frente a la posibilidad de extender este modelo a otros municipios cafeteros del departamento, la líder de desarrollo de negocios aclaró que, por ahora, ACDesarrollo concentrará sus esfuerzos en posicionar la marca y fortalecer a los integrantes de Pro Café. “Por ahora no tenemos interés de buscar otras asociaciones. Queremos impulsar esta, que fue la que fortalecimos a través de un proyecto que duró aproximadamente dos años”, precisó. La apuesta es que los productores de Miraflores puedan superar la comercialización tradicional del grano, agregar valor a su cosecha y encontrar nuevas oportunidades de negocio. “Lo que queremos con la marca es poder comercializarla y, por supuesto, que ellos se expandan”, concluyó.