Este sábado 28 de noviembre se ilumina la Navidad en Boyacá

La Navidad en Boyacá tendrá este año un atractivo especial: convertir sus paisajes, pueblos y escenarios históricos en destinos para recorrer durante la temporada decembrina. La apuesta comenzará el próximo 28 de noviembre en el Puente de Boyacá, donde se realizará el encendido oficial de los alumbrados con más de 1,2 millones de luces y una propuesta que combina música, gastronomía, artesanías y actividades para toda la familia.

La programación fue presentada por el gobernador Carlos Amaya, bajo la estrategia ‘Tu mejor regalo en Navidad es vivirla en Boyacá’, con la que el departamento busca atraer visitantes nacionales y extranjeros y dinamizar la economía de sus municipios.

Uno de los mayores atractivos estará en el Puente de Boyacá, donde la iluminación transformará el paisaje con 1.200 figuras y más de 1,2 millones de luces. El montaje estará inspirado en los cultivos, los tejidos y las tradiciones del territorio boyacense.

La apertura, programada para este sábado 28 de noviembre, tendrá una agenda musical con Fonseca, Los Rolling Ruanas, Delirio Navideño y otros artistas invitados.

Los visitantes también encontrarán diez zonas temáticas, con espacios dedicados a la fantasía infantil, los pueblos, la sabana africana, el páramo andino, los cultivos, los paisajes naturales y un homenaje al ciclista Nairo Quintana.

La experiencia se complementará con 15 food trucks y 70 stands de emprendimientos, en los que habrá productos de mercados campesinos, agroindustria y artesanías.

La celebración no se concentrará únicamente en el Puente de Boyacá. La programación llegará a otros destinos del departamento con actividades musicales y encendidos de luces.

28 de noviembre – Puente de Boyacá: encendido oficial de la Navidad, con Fonseca, Los Rolling Ruanas y Delirio Navideño.

5 de diciembre – Pantano de Vargas: encendido de luces y lanzamiento del Ónix Ruana, con Pipe Bueno como artista invitado.

Corrales: celebración navideña con Rafa Pérez y Julián Mojica.

Villa de Leyva: presentaciones de Carranga Kids y Gilberto Daza.

6 de diciembre: lanzamiento de las rutas navideñas del Tren de Navidad, una alternativa para recorrer el departamento durante diciembre.

A esta agenda se sumará una noche de la Gobernación en el Aguinaldo Boyacense, que contará con artistas como Arelys Henao, Heredero, Tony Vega, Alex Fernández, Julián Mojica y Alejandro Corredor, entre otros.

Además, la administración departamental anunció que acompañará las celebraciones de más de 20 municipios con iluminación y presentaciones musicales.

La temporada también representa una apuesta económica para el departamento. La meta anunciada es recibir más de 1,5 millones de visitantes, mediante una oferta que integra alumbrados, gastronomía, artesanías, mercados campesinos y experiencias culturales.

La intención es que el movimiento turístico se traduzca en oportunidades para hoteles, restaurantes, comerciantes, artesanos, transportadores y operadores turísticos. Por eso, el gobernador Carlos Amaya invitó a las administraciones municipales y al sector privado a vincularse a la campaña y trabajar conjuntamente para recibir a quienes lleguen al territorio.

«Estamos listos para recibirlos, no como turistas, sino como familia. La Navidad se vive diferente en Boyacá», expresó el mandatario durante la presentación.

Para el encendido del 28 de noviembre en el Puente de Boyacá se anunció un dispositivo especial de 270 uniformados de la Policía Nacional.

Adicionalmente, entre el 29 de noviembre de 2026 y el 16 de enero de 2027, el departamento contará con un despliegue de 170 uniformados para acompañar las actividades de la temporada y fortalecer la seguridad en los destinos turísticos.

Con esta programación, Boyacá busca que la Navidad vaya más allá de los alumbrados y se convierta en una oportunidad para recorrer sus municipios, conocer sus tradiciones y apoyar a los emprendedores locales. Una invitación que tendrá como punto de partida el Puente de Boyacá y que se extenderá por diferentes rincones del departamento durante diciembre.