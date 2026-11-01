Pedro Sánchez descarta aspirar a la Gobernación de Boyacá: “No tengo aspiraciones políticas”

El exministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, aseguró que no tiene aspiración de ser candidato a la Gobernación de Boyacá/ Foto: Suministrada.

Tunja

El exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez descartó una eventual candidatura a la Gobernación de Boyacá, luego de que en redes sociales y algunos medios de comunicación circularan versiones sobre una posible aspiración para dirigir los destinos del departamento.

A través de un pronunciamiento, el exfuncionario agradeció las muestras de respaldo de quienes lo consideran una opción para llegar al cargo, pero fue enfático en señalar que no tiene interés en participar en política electoral.

“Quiero ser claro: hoy la política no hace parte de mi proyecto de vida ni tengo aspiraciones a cargos de elección popular. No pertenezco ni apoyo a ningún partido. Mi único compromiso es con la Constitución y la ley”, afirmó el boyacense.

Sánchez, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa entre marzo de 2025 y agosto de 2026, destacó algunos de los resultados que, según su balance, se alcanzaron durante su gestión, entre ellos las operaciones contra grupos armados, las incautaciones de cocaína y el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública.

“Más de 6.000 integrantes de grupos armados fueron capturados, desmovilizados o neutralizados; se realizaron 21 bombardeos y se incautaron cerca de 1.300 toneladas de cocaína. Son resultados posibles gracias al sacrificio de nuestros héroes y heroínas de la patria”, agregó.

El exministro también resaltó el incremento de la bonificación para quienes prestan el servicio militar y policial, que pasó de 300.000 pesos a 1.750.905 pesos, así como los avances que reportó en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.

Frente a su futuro, Sánchez manifestó que después de 36 años de servicio público su prioridad será compartir con su familia y continuar su formación en temas como inteligencia artificial y geopolítica.

“Hoy mi prioridad es mi familia y dedicar tiempo a mi crecimiento personal. Sigo aportando en transparencia y liderazgo, y estudiando los retos de la inteligencia artificial y la geopolítica”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que continuará contribuyendo al país desde los espacios en los que pueda ser útil, pero reiteró que no contempla aspirar a cargos de elección popular, incluida la Gobernación de Boyacá.