Boyacá

La Secretaría de Educación de Boyacá realizó el lanzamiento oficial de un manual guía para la convivencia escolar, un documento que busca brindar herramientas a las instituciones educativas para atender las diferentes situaciones que puedan afectar las relaciones entre los integrantes de las comunidades académicas. La publicación reúne aspectos normativos, pedagógicos y técnicos, además de las rutas de atención que deben aplicarse en cada caso.

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco, destacó la importancia de esta herramienta y aseguró que es la primera de estas características en el país. “Es un manual guía para convivencia escolar, es un compendio no solo normativo, pedagógico y técnico, sino de las rutas de atención de los diferentes casos de convivencia que se pueden presentar en las instituciones educativas. Es el primero a nivel nacional, no hay un antecedente de este tipo de documento y por eso es tan valioso para nosotros”, manifestó.

La funcionaria explicó que todas las instituciones educativas deben contar con un manual de convivencia y actualizarlo anualmente, teniendo en cuenta las disposiciones legales y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. “Es tan importante que este documento, a nivel institucional, esté actualizado a la normativa vigente, a todos los lineamientos, no solo del Ministerio de Educación Nacional, sino las leyes y las sentencias de la Corte Constitucional en materia de educación y convivencia”, señaló.

También hizo énfasis en que la convivencia escolar no es una responsabilidad exclusiva de los orientadores, sino que involucra a toda la comunidad educativa. “Es una responsabilidad compartida entre los padres de familia, los docentes, los directivos docentes, nuestros orientadores y nuestros estudiantes”, indicó.

Finalmente, explicó que la Secretaría de Educación departamental continuará acompañando a los establecimientos educativos en la aplicación de estas orientaciones y en la resolución de sus inquietudes. “Para eso está este manual, que es una herramienta muy práctica de consulta, pero también todo el equipo de la Secretaría de Educación de Boyacá, para poder apoyar a las instituciones educativas”, puntualizó.