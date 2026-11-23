Nobsa

La creación del primer centro de formación del SENA especializado en artes y oficios artesanales de Colombia es el objetivo del proyecto “AlaSENAartesanal”, que impulsa la Alcaldía de Nobsa, Boyacá. La iniciativa busca aprovechar la infraestructura del edificio La Campana, ubicado en el sector Rincón de las Campanas, en la vereda Ucuengá, para ofrecer formación especializada y fortalecer las tradiciones artesanales del departamento.

El alcalde de Nobsa, Ricardo Granados, confirmó que se adelantan gestiones con la Dirección Nacional del SENA para materializar esta propuesta, luego de una reunión con el director general de la entidad, fray Ricardo Torres, una segunda mesa de trabajo y una visita de inspección a las instalaciones. “El director nacional del SENA puso sus ojos en este edificio para poder presentar un proyecto y avanzar para que este espacio le traiga progreso a Nobsa. Estuvimos en unas mesas de trabajo, vinimos, miramos La Campana y, por supuesto, vamos a trabajar en el proyecto del primer SENA artesanal en Boyacá y en Colombia”, señaló.

Granados destacó que esta propuesta pretende beneficiar tanto a los artesanos como a las nuevas generaciones que buscan oportunidades de formación y emprendimiento. “Estamos muy felices, porque esta articulación interinstitucional nos va a permitir gran desarrollo para nuestro departamento y, sobre todo, para el municipio de Nobsa, pero además para nuestros aprendices del SENA y para nuestros artesanos”, expresó, quien también resaltó la importancia de vincular a diferentes entidades y al sector privado para sacar adelante la iniciativa.

En la jornada participaron la directora regional del SENA Boyacá, Liliana Granados; el subdirector del CEGAFE, Gustavo Gómez; representantes de la Administración Municipal y equipos técnicos de las instituciones. Durante el encuentro se establecieron tareas y mecanismos de articulación para evaluar las condiciones actuales del inmueble y definir la ruta que permita determinar la viabilidad técnica, logística, financiera y legal del proyecto.

El mandatario también agradeció a la empresa Holcim por vincularse a esta propuesta y destacó el acompañamiento de Artesanías de Colombia, Index Moda, Artesanías de Boyacá y la Gobernación de Boyacá. “Desde Artesanías de Boyacá también nos vamos a sumar y, por supuesto, con el Sistema Departamental Abrigo, para que haya desarrollo para esta hermosa región. Lo prometimos, alcalde, y vamos a hacer el primer SENA artesanal”, manifestó.

La propuesta busca preservar, transmitir y dignificar los conocimientos ancestrales de los artesanos, además de promover la formación especializada, el emprendimiento y la creación de unidades productivas que generen oportunidades económicas. Por ahora, los equipos de la Alcaldía y el SENA continuarán con la estructuración del proyecto y los estudios necesarios para establecer su viabilidad.