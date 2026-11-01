“Psicológicamente, Junior no ha podido”: dura autocrítica de Yimmi Chará tras perder con Llaneros

La derrota 3-2 frente a Llaneros dejó a Junior de Barranquilla sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales y provocó una fuerte autocrítica dentro del equipo. Después del compromiso disputado este sábado en el estadio Bello Horizonte, Yimmi Chará habló sobre las dificultades que atravesó el conjunto rojiblanco durante el semestre y reconoció que el plantel no logró recuperar el nivel que lo llevó a conquistar dos títulos consecutivos.

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El atacante, autor del primer empate parcial de Junior al minuto 50, señaló los errores defensivos como uno de los principales motivos de la caída del equipo. “Lo que dice el profe, muchos errores en la parte de atrás que nos costaron muchos goles. Creo que esa ha sido la diferencia, que nosotros no hemos sido contundentes en la parte de arriba, y en la parte de atrás no hemos podido ser ese equipo sólido que fuimos en los campeonatos anteriores”, expresó.

Sin embargo, Chará enfatizó en el aspecto emocional y en las dificultades que tuvo el grupo para reaccionar cuando los resultados no eran favorables. “Anímicamente golpeado, el equipo psicológicamente no ha podido. En muchos partidos con resultados adversos ha sido difícil levantarnos, y fue así gran parte del campeonato”, reconoció.

El futbolista también admitió que Junior nunca encontró la regularidad necesaria para competir por los primeros puestos y lamentó no haber podido sostener el rendimiento de temporadas anteriores. “No pudimos encontrar ese nivel que nos dé esa regularidad en el torneo y hay que seguir trabajando, terminar de la mejor manera”, agregó.

La caída en Villavicencio confirmó la eliminación del bicampeón del fútbol colombiano, que ahora tendrá que afrontar las últimas jornadas de la fase regular sin posibilidades de disputar los cuadrangulares.