“Hemos perdido muchos soldados”: Juan Manuel López sobre el pesado calendario de Envigado

Juan Manuel López, director técnico de Envigado, pasó por los micrófonos del VBAR Caracol y entregó un balance del momento que atraviesa el equipo antioqueño. El entrenador destacó la capacidad de su plantilla para mantenerse en la pelea, pese a las dificultades físicas y al exigente calendario que debió afrontar durante las últimas semanas.

“Envigado hay que matarlo. Pudimos quedar por fuera, pero nos metimos y eso nos fortaleció y nos hace sentir que podemos competir muy bien”, afirmó López. Sin embargo, advirtió que el campeonato es muy parejo y que no se puede dar nada por hecho, aunque las sensaciones y expectativas dentro del grupo sean positivas.

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El equipo acumula cuatro victorias y seis empates en sus primeros diez compromisos, un registro que refleja su regularidad. Además, el entrenador destacó un aspecto particular de su funcionamiento: la solidez defensiva. “Tenemos seis arcos en cero en diez partidos, que no es fácil en el fútbol colombiano”, señaló.

Calendario exigente: Envigado, afectado por las lesiones

López explicó que su idea futbolística está relacionada con los procesos en los que ha trabajado anteriormente. Su intención es construir un equipo protagonista, que tenga la pelota y busque constantemente el arco contrario. No obstante, considera que Envigado ha conseguido un equilibrio importante entre sus intenciones ofensivas y su comportamiento defensivo.

El técnico también señaló que las lesiones musculares han sido uno de los principales obstáculos durante las últimas semanas. Debido a las circunstancias relacionadas con el terremoto, el equipo tuvo que disputar siete partidos en apenas 27 días, una carga que terminó afectando físicamente a varios futbolistas.

“Eso nos ha debilitado, hemos perdido muchos soldados”, comentó el entrenador, quien reconoció que las bajas han condicionado el trabajo y las alternativas del equipo en medio de un calendario exigente.

El proyecto formativo de Envigado

Otro de los temas abordados fue la capacidad de Envigado para producir futbolistas. López aseguró que no le sorprende la cantidad de talento que surge de la institución, pues existe un trabajo estructurado para desarrollar a sus jóvenes y potenciar sus condiciones.

Como ejemplo, mencionó el Plan de Desarrollo Individual (PDI), un programa dirigido a los jugadores con mayor proyección, quienes realizan jornadas adicionales de trabajo en cinco áreas: técnica, física, nutricional, psicológica y teórica, esta última con el apoyo de videoanalistas.

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En cuanto a los futbolistas que considera con potencial para llegar lejos, además de Miguel Marulanda, destacó a Mateo Betancur, integrante de la Selección Colombia Sub-20, así como a Aristizábal y Didier Palacios.

Para López, el desarrollo de un jugador de alto rendimiento va mucho más allá de lo que demuestra dentro de la cancha. Por eso, considera que el trabajo integral de Envigado puede seguir dando frutos y proyectando talentos hacia el fútbol colombiano y el ámbito internacional.