Jugador de Nacional salió a explicar su disfraz de Halloween tras polémica: “Me dicen guerrillero”

La celebración de Halloween de Atlético Nacional terminó generando una polémica en redes sociales. Nicolás Rodríguez, extremo del conjunto antioqueño, fue cuestionado por el disfraz que utilizó durante una actividad del plantel en la sede deportiva de Guarne, Antioquia. El jugador apareció con prendas de estilo militar y camuflado y la cara tapada, una caracterización que varios usuarios relacionaron con los grupos armados ilegales y la violencia del conflicto colombiano.

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Ante las críticas, el futbolista decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram para explicar el motivo de su elección. Rodríguez aseguró que nunca tuvo la intención de apoyar a organizaciones armadas ni de burlarse de las víctimas del conflicto.

“Mi disfraz no tiene que ver con ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente ni hacia las víctimas de todo este conflicto”, manifestó el jugador.

El extremo también explicó que el atuendo estaba relacionado con un apodo que recibe dentro del camerino de Nacional. Según contó, sus compañeros suelen llamarlo “guerrillero” o “guerrillo” por ser oriundo de San José del Guaviare, departamento que históricamente ha sufrido las consecuencias del conflicto armado.

“A la interna del grupo tengo un sobrenombre, muchos de mis compañeros me dicen ‘guerrillero - guerrillo’ por el simple hecho de ser de San José del Guaviare. No me molesta, es la historia de mi departamento y no lo puedo tapar, me lo tomo con humor”, explicó.

Rodríguez también se refirió a los estigmas que enfrentan las personas provenientes de su región y aseguró que no siente vergüenza de sus raíces. “Vengo de un pueblo donde lastimosamente está manchado por este tipo de cosas, quienes somos de allá estamos destinados a recibir este tipo de comentarios, entre otros”, agregó.

Finalmente, el futbolista ofreció disculpas a quienes consideraron ofensiva su caracterización y reiteró que no buscaba generar malestar con su disfraz.