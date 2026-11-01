Mindefensa advierte presuntas irregularidades en el sector: $155 mil millones estarían comprometidos

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, advirtió que en el Sector Defensa se han identificado 82 reportes de presuntas irregularidades que podrían representar una afectación patrimonial preliminar de $155 mil millones.

Según el jefe de la cartera de Defensa, 41 de esos 82 reportados ya se tradujeron en denuncias formales ante las autoridades competentes.

Dentro de las conductas en las que presuntamente se habría incurrido al interior del sector están:

Presunto interés indebido en la celebración de contratos

Presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Cohecho

Concusión

Posibles falsedades en documento público

“Su eventual configuración deberá ser determinada por las autoridades competentes”, aclaró el ministro.

Un caso ya conocido: los helicópteros Mi-17

El ministro Mora señala que entre las investigaciones en curso está el caso de los helicópteros Mi-17.

“Según la información reportada, se relaciona con con actuaciones ocurridas durante el Gobierno anterior”, aseguró.

El alto funcionario detalla que, de acuerdo con la Fiscalía, el contrato de mantenimiento de las aeronaves habría sido direccionado a una empresa que no cumplía con las condiciones exigidas.

“Desde el Ministerio de Defensa continuaremos aportando la información requerida, fortaleciendo los mecanismo de control y adoptando las medidas administrativas que correspondan dentro del marco de nuestras competencias”, concluyó el ministro.