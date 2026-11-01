Ejército de Venezuela habría bombardeado campamento del ELN en zona de frontera

La AFP recibió informes de la ONG FundaREDES y de una activista de derechos humanos local sobre un bombardeo ejecutado por parte del Ejército de Venezuela sobre un presunto campamento de la guerrilla del ELN localizado en la frontera con Colombia. La operación habría dejado al menos 9 muertos.

El ataque se habría realizado este viernes 30 de octubre, exactamente en el sector Buenavista del Meta, en el estado de Apure.

De acuerdo con la ONG, uno de sus coordinadores habría visto 9 cadáveres en la zona. Incluso, FundaREDES compartió a la AFP un video en el que se observan varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas del supuesto campamento.

Lea también: Alerta por incursión del ELN en cuatro corregimientos de Dagua y disputa con disidencias FARC

A pesar del reporte de FundaREDES y de los pobladores de Buenavista del Meta, aún no ha habido pronunciamiento oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre los hechos.

La cifra de muertos exacta aún es incierta, pues algunos habitantes indican que podría haber otros 10 fallecidos, según indicó la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel.

El coordinador de FundaREDES, Juan Francisco García Escalona, señala que, según la información preliminar, hay un número indeterminado de heridos que lograron llegar a territorio colombiano.

Presencia del ELN en Venezuela no es algo nuevo

García Escalona asegura que durante varios años se ha denunciado la presencia de grupos armados en la zona: “Los testimonios que he recogido describen una zona utilizada como retaguardia y como punto de acopio de cocaína”, detalla.

Al parecer, se trata de un territorio bajo una situación de temor y presión sobre las comunidades, en donde también se ha denunciado históricamente la supuesta subordinación de autoridades locales a grupos armados ilegales como el ELN o incluso las FARC.